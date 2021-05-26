Собянин предложил создать в московских ресторанах "зоны, свободные от коронавируса"

В последние недели у столичного градоначальника Сергея Собянина хлопот, связанных с борьбой с коронавирусом, похоже, не меньше, чем в самые пиковые периоды пандемии. Причем проблемы, с которыми столкнулась администрация Москвы, во многом носят спровоцированный властями характер. По крайней мере, так считают эксперты, комментируя недавние жалобы Сергея Семеновича на слишком низкий уровень вакцинации в городе, несмотря на все старания властей.

Каждый раз озвучивая те или иные тезисы по ситуации с Covid-19 в столице, Собянин исправно получает свою долю критики. Однако от неоднозначных заявлений это его не останавливает. К примеру, не так давно он решил выдвинуть новую «ковидную» инициативу и предложил создать в московских ресторанах «свободные от коронавируса» зоны. С таким заявлением он выступил во время встречи с предпринимателями на ВДНХ.

Мэр столицы отметил, что за год столица потеряла примерно половину туристов, в основном из других стран, что стало серьезной проблемой для бизнеса, работающего в сфере общественного питания, торговли и услуг.

– Чтобы в будущем не было подобных ограничений, необходимо обезопасить себя, тем более все для этого есть, – заявил Собянин.

Предприниматели в ответ на эту инициативу предложили властям столицы снизить контрольно-надзорную деятельность, к примеру, штрафовать не сразу, а сначала применять профилактические меры, выписывать предупреждения и прочее. Мэр пообещал обсудить это предложение с профильными ведомствами в городской администрации.

Примечателен и тот факт, что жалуясь ранее на низкий уровень вакцинации в городе, Сергей Собянин при этом не забыл похвалить столичные власти, отметив, что Москва лучше других столиц и крупных городов справилась с последствиями пандемии, а с точки зрения восстановления экономики, и вовсе, показала прекрасные результаты.