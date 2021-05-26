"Люди должны сами осознать": Путин не поддержал идею обязательной вакцинации

Президент РФ Владимир Путин во время экономического совещания в онлайн-формате высказался против обязательной вакцинации.

Напомним, в начале недели общественность возмутилась новостью о «первом регионе с обязательной вакцинацией от коронавируса», где на деле все оказалось не совсем обязательно.

Путин же встал на позицию, согласно которой граждане сами должны осознать необходимость вакцинации и понимать, что прививка спасет если не от заражения, то от тяжелого течения болезни.

Вместе с тем президент в преддверии сезона отпусков призвал россиян к формированию коллективного иммунитета.

«Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», – цитирует президента ТАСС.