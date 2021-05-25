Фармацевтическое СМИ опровергло заголовки новостей об обязательной вакцинации в Якутии

Сегодня многие СМИ, включая Sobesednik.ru, написали о «первом субъекте РФ, который ввел обязательную вакцинацию от коронавируса». Основанием для этого стало сообщение пресс-службы правительства республики Саха, которое до сих пор находится на официальном сайте структуры.

В нем в том числе говорится о недопуске сотрудников, необоснованно отказавшихся от вакцинации, до работы. А также пресс-служба пугает работодателей, которые не обеспечат вакцинацию 70% персонала, штрафами в размере от 200 тысяч рублей.

В правительстве испытывают досаду от того, что мощности здравоохранения позволяют сегодня вакцинировать 19 тысяч пациентов в сутки, но за минувшую неделю за уколом в процедурные пункты пришли всего 21 860 человек.

Телеграм-канал «Без рецепта» провел нормативно-правовой анализ ситуации и пояснил, что речь идет о том, что работодатели обязаны лишь предоставить списки сотрудников в медучреждения и донести до работников информацию о вакцинации.

Про конкретные профессиональные группы в приказе не упоминается. А обязать каких-либо сотрудников к вакцинации можно только через прямое перечисление в конкретном приказе за подписью регионального или федерального санитарного врача.

Работодатель может только направить сотрудника в прививочный пункт, где тот может подписать отказ.

Редакция фарм-медиа предупредила, что принудительная вакцинация, если такая мера станет возможной, вряд ли окажется успешной. Этот подход не поддерживают 66% населения, а на черном рынке уже есть предложения по поддельным прививочным сертификатам.

Известно, власти Якутии уже удалили свое излишне радикальное сообщение из соцсетей.