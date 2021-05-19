Россиян принудят прививаться? Медведев допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19

Судя по всему, российские власти подумывают о том, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в стране обязательной процедурой.

По крайней мере, к такому выводу можно прийти после недавних высказываний бывшего президента и главы правительства, а ныне заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, допустившего подобный поворот событий.

– Сама по себе прививка предполагает согласие человека на эту процедуру. То есть, проще говоря, мы исходим из добровольности вакцинации. Но в отдельных случаях в государственных интересах и для защиты подавляющего большинства населения такие решения вполне могут носить общеобязательный характер, – заявил Дмитрий Анатольевич в рамках пленарного заседания Петербургского юридического форума.

– Вот здесь соотношение между обязательностью и добровольностью может быть изменено в пользу первого

При этом он подчеркнул, что вопрос обязательной вакцинации относится к плоскости «соразмерности ценностей». Дескать, с одной стороны ценность отдельной жизни, но с другой – обеспечение защиты всего населения страны.

– И на эту тему юристам и, разумеется, людям, которые непосредственно занимаются вопросами вакцинации, придется дать свои ответы, – добавил бывший премьер.

С 18 января в России стартовала кампания по массовой вакцинации населения. Впрочем, спустя 4 месяца ее темпы сложно назвать высокими. Более того, в последние дни из Москвы и Петербурга поступают тревожные новости, связанные с ростом статистики по заболеваемости и госпитализации граждан с диагнозом коронавирусная инфекция.