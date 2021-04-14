Глава Росздравнадзора рассказала о преимуществах российской вакцины

Пресс-служба Росздравнадзора отметила, что при вакцинации препаратом «Спутник V» не было зафиксировано ни одного случая тромбоза, передает РБК.

Аналогичные выводы у аргентинского Минздрава, использующего препарат.

«Зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем “Спутник V”: 1–2 мкг в “Спутнике V” против 50–100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах», — убеждает руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

В ведомстве заявляют, что мониторинг безопасности применения вакцины ведется в постоянном режиме. Российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ.

В начале апреля сообщалось о 30 случаях тромбоза на 18 миллионов пациентов, использовавших вакцину AstraZeneca.