Роспотребнадзор объяснил разницу между антителами IgМ и G к коронавирусу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила РИА Новости разницу между антителами IgM и G к короновирусу.

По словам специалиста, антитела IgМ указывают на острое течение COVID-19, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции.

При заражении в первую очередь организм реагирует на появление вируса выработкой IgM антител. «Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», — уточнила Пшеничная.

Она добавила, что пик концентрации таких антител в организме наступает к концу второй недели заболевания. При стандартном иммунном ответе их концентрация быстро снижается, однако есть случаи, когда их обнаруживали после нескольких месяцев заболевания, а иногда и через полгода.

Антитела G, по словам медика, появляются в организме зараженного человека спустя две–три недели после встречи с вирусом. По мнению эксперта, именно они являются наиболее эффективными для борьбы с COVID-19 из-за того, что долго циркулируют в организме человека.

Пшеничная подчеркнула, что поставить диагноз только на основании теста на антитела нельзя. Тестирование на наличие антител IgM является дополнительным критерием выявления заболеваниями и если у человека выявлены эти антитела, при прохождении обязательного исследования, например на работе, то это повод, чтобы провериться на наличие бессимптомной формы COVID-19.