В Великобритании 30 случаев тромбоза на 18,1 млн прививок вакциной AstraZeneca

Британский регулятор сообщил, что в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca зарегистрировано всего 30 случаев тромбоза. При этом они отмечают, что риск возникновения подобных осложнений не перевешивает коронавирусную угрозу.

Из 30 выявленных случаев 22 приходятся на тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, а ещё восемь связаны с «другими тромбозами». При этом всего в стране уже вкололи 18,1 миллион доз вакцины. Таким образом можно говорить, что риск возникновения осложнений, связанных с проблемами свертываемости крови, возникающий при вакцинации препаратом AstraZeneca составляет примерно один к шестистам тысячам.

«Согласно текущему обзору, преимущества вакцины против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и следует продолжать прививаться, когда вас [граждан Великобритании] пригласят сделать это», — говорится в документе, составленном Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании.

Регулятор также обращает внимание, что подобных побочных эффектов при вакцинации американской вакциной от Pfizer не возникает.