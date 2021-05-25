В России появился первый регион с обязательной вакцинацией от COVID-19

Первым регионом в России, который ввел обязательную вакцинацию населения, стала Якутия. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава Республики Саха Айсен Николаев, передает РБК.

Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, она объясняла это напряженной ситуацией с заболеванием в республике.

В соответствии с документом, в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников.

В пресс-службе главы региона заявили, что в первую очередь привиться от коронавируса должны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Их могут не допустить к работе «в случае необоснованного отказа от вакцинирования».

Как заявила глава управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее глава ВОЗ заявил о возможном появлении нового смертоносного вируса. «Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал гендиректор ВОЗ на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.