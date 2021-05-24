Глава ВОЗ заявил о возможном появлении нового смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможном появлении нового опасного и смертоносного вируса в мире, передает ТАСС.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал гендиректор ВОЗ на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

По его словам, отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, а также предоставлять ресурсы и технологии являются «главным драйвером пандемии».

«Если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым», — добавил Гебрейесус, подчеркнув, что сохранение безопасности мира требует лидерства и «вовлеченности всех государств-членов».

Как сообщает ВОЗ, по состоянию на 23 мая в мире зарегистрировано 166 346 635 инфицированных коронавирусом, умерло 3 449 117 зараженных.

Всемирная ассамблея здравоохранения является директивным органом ВОЗ. В ее работе участвуют делегации от всех государств – членов организации, она рассматривает вопросы здравоохранения, включенные в ее повестку дня исполнительным комитетом.

74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, созванная в виртуальном формате, пройдет с 24 мая по 1 июня. Она сосредоточит внимание на необходимости скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей.