ВОЗ: С начала пандемии умерло 6-8 млн пациентов с ковидом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что официальные цифры смертности от коронавируса занижено в два-три раза. С таким заявлением выступил гендиректор ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма, пишет «Интерфакс».

Так, счетчик Worldometers показывает 3 451 442 зараженных коронавирусом, чей диагноз привел к летальному исходу. По данным Асмы же, этот показатель можно увеличивать до 6-8 миллионов смертей.

Вместе с тем отмечается, что из-за пандемии прирост избыточной смертности связан и со снижением доступности плановой медицинской помощи.