Путин поручил разместить пункты вакцинации в дачных поселках

Мобильные пункты вакцинации и тестирования на коронавирус должны следовать за людьми, а значит, если граждане решили отправиться на дачу, — их нужно разместить там, считает президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству реализовать эту задумку. Конкретные даты их появления пока не называются.

«Объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Просто лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные посёлки и так далее. Нужно просто этим заняться, и заняться как можно быстрее», — сказал глава государства в ходе беседы с вице-премьером правительства Татьяной Голиковой. Текст диалога приводит пресс-служба Кремля.

Такое заявление Путин сделал на фоне слов Голиковой о том, что в связи с майскими праздниками наблюдается общее снижение темпов вакцинации. Всего, по её данным, в России хотя бы первой дозой разных вакцин привились 13,4 миллиона человек (порядка 9% населения), а двумя дозами — 9,4 миллиона человек (порядка 6% населения).

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первую в РФ однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» — она требует введения лишь одного компонента.