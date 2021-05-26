Пострадает Путин: СМИ об идее введения "обязательной вакцинации" в России

В последние дни многие эксперты отмечают весьма тревожную информационную тенденцию в стране, которая касается перспектив введения обязательной вакцинации для россиян. К примеру, немногим ранее введение подобных мер допустил бывший премьер Дмитрий Медведев, пусть и с оговоркой о том, что подобные меры должны применяться лишь к определенным категориям граждан, которые входят в группы риска.

А позднее первый прецедент с «обязаловкой» едва не случился в Якутской области, где власти региона даже успели объявить о принятии соответствующего решения. В первый же день после появления этих новостей реакция оказалась чрезвычайно интересной со всех сторон.

Ряд политиков одобрили столь радикальные меры, в их числе оказался и бывший главный санврач страны Геннадий Онищенко, а власти ХМАО даже заинтересовались практикой Якутии и решили изучить ее для возможного введения на территории Автономного округа.

Впрочем, избежать вакцинации жителям республики все-таки удалось благодаря жесткой реакции федерального центра, указавшего региональным властям на недопустимость подобных действий. И якутские власти довольно быстро «переквалифицировали» свое решение из «обязательной» в «массовую» вакцинацию.

Как бы там ни было, убеждены эксперты популярного Телеграм-канала «Как-то вот так», тревожный прецедент создан, а власти, что очевидно, продолжают прощупывать почву на предмет готовности граждан воспротивиться обязательному формату вакцинации. Между тем, предупреждают они, если соответствующий режим в России действительно будет введен, больше всех от него пострадает президент Владимир Путин, разумеется, в репутационном смысле.

«Объявление властями Якутии обязательной вакцинации, которую позднее заменили на «массовую», свидетельствует о спешке, – пишут авторы канала.

Ведь даже само такое решение в рамках отдельного региона без оформления соответствующей законодательной базы является незаконным, о чем Якутии довольно быстро напомнили из федерального центра.

Особенно заметной стала попытка властей Республики «свалить» все обязательства по организации вакцинации на людей и представителей бизнеса, что выдает отсутствие необходимых ресурсов на организацию будущей «массовой вакцинации» силами региональных властей. Ну а анонс довольно внушительных штрафов в 200 000 рублей, уготованных для республиканского бюджета, явно намекает не необходимость провести прокурорскую проверку медицинских учреждений региона, которые проваливают вакцинацию.

Впрочем, «обязательная вакцинация» в Якутии, которая просуществовала считаные часы, уже успела стать пробным шаром для Кремля и позволяет дать базовую оценку протестных настроений населения.

Это же касается и недавнего заявления бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости ввести принудительную вакцинацию, которое ожидаемо убивает любое его реноме после якутских событий.

В последние недели россиян активно заливают идеей о скором введении принудительного формата постановки прививок.

И воплощение этой идеи в Якутии, пусть и ненадолго, очевидно расходится с лозунгами, которые озвучивает президент Владимир Путин, говоривший ранее, что вакцинация должна быть только добровольной. И в случае, если столь непопулярная мера действительно будет реализована, то именно президенту придется принять на себя всю тяжесть падения рейтингов.

В то же время республиканский статус Якутии иногда позволяет обращаться с гражданами в формате «обязаловки» из-за национальных и гражданских особенностей этой территории.

Однако критичность ситуации с коронавирусом, якобы из-за которого власти региона и хотели ввести обязательную вакцинацию, совсем не достигнута и сохраняется в средних значениях.

Но местные власти при этом явно были готовы пойти на внутреннюю гражданскую рознь, тем более что недоверие населения к отечественным препаратам для вакцинации все еще ощущается».