"Минздрав без совести": обязательная вакцинация в Якутии привела россиян в ярость

Еще в начале мая по России поползли слухи о возможном введении в стране обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Признаки скорого принятия такого решения эксперты, по их словам, видят в риторике властей.

К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сетовал на крайне низкие показатели по числу вакцинировавшихся жителей столицы, отмечая, что городские власти сделали все возможное для того, чтобы соответствующие препараты были доступными.

Политологи при этом подчеркивали, что сетовать Сергею Семеновичу следовало бы прежде всего на себя, поскольку, добавляли они, именно столичные власти в период пандемии приняли большое количество неоднозначных решений, подорвав доверие населения к любым своим действиям, направленным на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Впрочем, Собянин – не единственный, в чьих высказываниях эксперты видели признаки приближающейся «обязаловки». Ранее вариант с введением в стране обязательной вакцинации от Covid-19, по крайней мере для отдельных категорий граждан, допустил бывший президент и премьер, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

И вот в Якутии местные власти ввели соответствующую норму. При этом главный санврач Республики Маргарита Игнатьева сразу же внесла ясность: привиться в обязательном порядке придется только отдельным категориям граждан. Причем, правило это будет распространяться не только на государственные, но и на частные структуры, а тем работодателям, которые не обеспечат должный уровень иммунизации сотрудников, грозят штрафом в размере 200 000 рублей.

Якутия пока остается единственным регионом, где введена обязательная вакцинация, однако компанию ей в будущем могут составить и другие субъекты федерации. К примеру, этой практикой уже заинтересовались власти ХМАО.

В то же время федеральный центр пока официально выступает против подобных правил. К примеру, глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее отмечал недопустимость принудительной иммунизации. Однако официальной реакции Москвы на решение якутских властей пока не поступало.

Тем временем в социальных сетях россияне активно обсуждают новости из Якутии, отмечая, что решение местных властей, скорее всего, противоречит Конституции и законам Российской Федерации. Некоторые из них называют произошедшее «беспределом» и в целом даже не пытаются сдерживать эмоции. Другие, и вовсе, напоминают, что подобные правила непременно приведут к появлению черного рынка поддельных справок о вакцинации.

«Интересно, как может Якутия идти против законов страны? И против Конституции?»

«Якутия вышла из состава РФ?»

«Беспредел».

«Еще один болт на Конституцию».

«Выборы без выбора. Суд без правосудия. Армия без опознавательных знаков. Парламент без дискуссий. Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести. Спорт без национальной символики».

«Сейчас начнётся продажа липовых справок о вакцинации…»

«Ветеринарный подход. А как, кстати, Якутия голосовала? Сколько народа выходило на протесты? Население не народ, его можно и принудительно колоть?» – удивляются россияне.

Справедливости ради стоит отметить, что есть среди высказавшихся по этому поводу и те, кто идею властей республики поддержал. Более того, некоторые россияне считают, что эту практику хорошо бы распространить по всей территории страны.

«С этой заразой только так и бороться, а то кто привился, кто не привился – так и будет эта пандемия вечная».

«Боже, о чем вы здесь строчите… несчастливые вы какие-то. У нас все отлично, надо вакцинироваться – вперёд или может израильский опыт исследуете, например, для начала», – пишут они.