Разозлился – привился: журналист рассказал об интересных деталях вакцинации Путина

Российский президент Владимир Путин в минувший вторник сделал прививку от коронавирусной инфекции. Разумеется, этот факт стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях и прессе. Столь повышенный интерес к вакцинации главы государства вызван тем, что произошла она совершенно не по тому сценарию, по которому это делали другие западные лидеры.

Пока президенты и главы правительств ряда западных стран публично ставят прививку, повышая доверие населения к тем или иным препаратам и кампании по вакцинации в целом, российский лидер вакцинировался, мягко говоря, «на словах». Отсюда и возникла масса вопросов о том, почему Кремль не предоставил не то что видео, но даже фотоотчета, а также не стал называть название препарата, на котором Владимир Владимирович остановил выбор.

Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков лишь ограничился уведомлением о том, что прививку Путину поставили вечером 23 марта, чувствует он себя хорошо, а на среду у него запланирован полноценный рабочий день.

Между тем, как отмечает российский журналист Дмитрий Дризе, внимание во всей этой истории обращает на себя тот факт, что публично объявить о готовности поставить прививку глава российского государства все-таки решился неспроста, а лишь после того, как еврокомиссар по вопросам здравоохранения Тьерри Бретон негативно высказался о вакцине «Спутник V», заявив, что Европейский Союз в ней «абсолютно не нуждается».

Именно это, убежден журналист, вызвало гневную реакцию Путина вместе с обещанием вакцинироваться. Более того, добавляет Дризе, это может свидетельствовать о том, что Западу удается напрямую влиять на внутреннюю политику в России, даже в таких вопросах как вакцинация ее президента.

«Дмитрий Песков сдержал данное ранее обещание и не стал раскрывать информацию о вакцинации президента Владимира Путина. Вообще, в этом нет ничего удивительного – любой гражданин страны имеет полное право афишировать или не афишировать что-либо.

Вопрос лишь в том, что этого момент ждали давно, об этом регулярно спрашивали. И даже казалось, что такое действо грех упускать с точки зрения возможности пиара, рекламы отечественных вакцин и, собственно говоря, самой кампании по вакцинации населения. К примеру, за рубежом поступают именно так.

А теперь у злопыхателей есть поводы говорить, что что-то там не так. Как бы там ни было, мы решили идти своим путем. И не исключено, что это правильно.

Вполне вероятно, что есть смысл вспомнить контекст выступления российского президента, в рамках которого он заявил о принятии долгожданного решения. Фразу о вакцинации он озвучил в конце своей гневной речи после высказываний еврокомиссара по вопросам здравоохранения Тьерри Бретона.

Чем вся эта история интересна? Каким бы плохим ни был Запад, но он, к сожалению или даже к счастью, продолжает оказывать непосредственное влияние на внутреннюю политику в России. И даже понемногу путает карты в столь деликатном вопросе, как вакцинация президента России. Впрочем, это лишь версия», – отметил Дризе.