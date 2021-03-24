РФ как террорист, отставка Белозерцева, бесплатный проезд до 16. Главное к 24 марта

ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» заявили, что готовы поддержать законопроект, согласно которому проезд на общественном транспорте станет бесплатным для детей до 16 лет. Об этом пишут «Известия». Документ пока не внесен в Госдуму, идею на законодательном уровне предлагает закрепить депутат от ЛДПР Максим Зайцев. «Единая Россия» обещала дать ей оценку после внесения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция и Россия должны покинуть территорию Ливии. Он полагает, что их контингент дестабилизирует обстановку в регионе. «Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии», — цитирует французского лидера «Интерфакс». Напомним, считается, что РФ и Турция поддерживают в Ливии противоборствующие стороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин вакцинировался от коронавируса: «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — заверил накануне представитель Кремля (цитата по ТАСС). Фото и видео пресс-служба главы государства приводить не намерена.

Также Путин подписал указ об увольнении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного за коррупцию. Осенью за единоросса проголосовали 78% избирателей, однако никакой кампании в его поддержку нет. Официальная формулировка, по которой его отстранили от исполняемых обязанностей, звучит так: «в связи с утратой доверия [президента]».

МВД возбудило уголовное дело в связи с утечкой данных о заболевших коронавирусом москвичей. Полиция связывает случившееся с применением вредоносного ПО, сообщает депутат ГД Александр Хинштейн. Мэрия ранее заявляла, что утечка произошла из-за ошибки одного из сотрудников.

Дипломатия Евросоюза осудила указ Путина, который запретил иностранцам владеть недвижимостью в большей части Крыма. Там отмечают, что это «ведет к произвольному лишению права собственности» и что само решение — «еще одна попытка принудительной интеграции аннексированного полуострова в состав России». «Крым — это часть Украины», — напоминают свою позицию в ЕС.

В ходе заседания стран НАТО глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет «противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности», сообщает его пресс-служба. Он также расскажет коллегам по Альянсу об «изменчивой природе российской агрессии».

В совместном заявлении глав МИД стран НАТО поставили угрозу России в один ряд с терроризмом: «Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Напористые и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других асимметричных угроз», — считают в блоке. Впрочем, по словам генсека Альянса, единого мнения по «Северному потоку-2» у них нет.

Вопрос «Северного потока-2» был затронут и в ходе переговоров ключевых сторон, решающих его судьбу, — госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Хайко Мааса. В сообщении госдепартамента США говорится, что Блинкен выступил против трубопровода, который «подрывает» «коллективную безопасность» ЕС.

Новый, ещё необъявленный митинг в поддержку Алексея Навального менее чем за сутки набрал почти 150 тысяч участников, треть из которых (50 тысяч) приходятся на московский регион. Впрочем, верификация регистраций отсутствует: комментаторы жалуются, что без проблем регистрируются на митинг с временных адресов электронной почты, что теоретически дает возможность отметиться несколько раз.