Команда Навального ищет полмиллиона человек, чтобы организовать митинг

Команда политика Алексея Навального запустила специальный сайт с кампанией в поддержку оппозиционера, приговоренного к 2,5 года колонии.

Задумка проекта — собрать не менее 500 тысяч человек по всей России, готовых выйти на акцию протеста. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. На момент публикации новости на портале уже зарегистрировались почти 30 тысяч человек. Более 3 тысяч в Москве и более тысячи в Петербурге.

На сайте опубликована интерактивная карта, на которой видно, сколько человек готовы выйти в том или ином регионе.

Кампания стартовала с видеороликом, в котором соратники Навального объясняют, почему выступают с лозунгом «Россия без Путина». Так, Леонид Волков заявляет, что Путин является политиком без идеологии: ему подходит любой режим, который помогает лично ему обогащаться.

Напомним, в февраля комнада Навального после серии несанкционированных митингов заявила о паузе в уличной протестной активности, чтобы сберечь силы оппозиции для предвыборной кампании.