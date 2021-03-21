Британия намерена противостоять российским подлодкам и шпионам по всему миру

В рамках масштабного пересмотра задач вооруженных сил Великобритании власти страны намерены укрепить оборону подводных оптоволоконных кабелей, соединяющих острова с континентом, которым, по мнению Лондона, угрожают российские подлодки, а также подключить к противостоянию с российскими спецслужбами по всему миру спецназ особой воздушной службы (SAS) и группы сил специального назначения (SFG).

Как поясняют официальные лица в разговоре с The Daily Telegraph, в задачу спецслужб войдет противостояние «враждебным государственным субъектам», первое место среди которых занимают российские спецслужбисты. В борьбе с ними эти подразделения должны будут объединить свои усилия с MI-6 (британская внешняя разведка). Помимо российских госструктур вроде ГРУ, они намерены противодействовать и негосударственным подразделениям вроде частной военной компании «Вагнер» «повара Путина» Евгения Пригожина, связь с которой Кремль отрицает. Также к списку «враждебных» отнесены спецслужбы Китая, Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире «Би-би-си» заявил, что в планы ведомства входит создание специального разведывательного корабля с экипажем из 15 человек, в задачи которого будет входить своевременное обнаружение российских подлодок, угрожающих подводному кабелю. «Кабели — часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединенное Королевство, но и к европейскому континенту», — пояснил Уоллес, отметив, что эта уязвимость может очень серьезно отразиться на позициях государства в случае военной агрессии, а умышленное повреждение кабелей может привести к проблемам в работе интернета по всему миру.

Все эти изменения, включая создание «крупнейшего в Европе надводного флота», будет сопровождаться заметными перераспределениями военного бюджета. Особое внимание в новом подходе к обороне страны будет уделяться космической сфере и кибербезопасности.

Подробно новая концепция должна быть изложена завтра, 22 марта.

Ранее российский посол в Великобритании назвал политические отношения между странами «мертвыми», а британские власти опубликовали обзор, в котором было указано, что Москва является основной угрозой безопасности страны. Как и Китай, Россия, по версии официальных лиц Лондона, все больше вкладывает в «информационные операции» и «демонстрацию глобального культурного влияния».