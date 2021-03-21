Mirror: Путин приказал убить ещё 6 человек в Европе. Навальный тоже под угрозой

Британский таблоид Mirror опубликовал данные, которые, как утверждает издание, были получены от анонимного сотрудника российских спецслужб. Утверждается, что этот «призрак» предупредил СМИ об отравлении Сергея Скрипаля ещё до того, как это случилось. Теперь он утверждает, что Владимир Путин лично внес в «список убийств» ещё шестерых людей, скрывающихся в Великобритании.

По данным источника издания (он связывается с журналистами через анонимную электронную почту), в постоянном списке лиц, которых нужно убить, указаны экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, финансист и давний критик Путина Билл Браудер и экс-сотрудник МИ-6, глава частной разведфирмы Orbis Business Intelligence Кристофер Стил, который слил неподтвержденные данные о том, что Москва держит компромат на экс-президента Дональда Трампа, где он якобы «развлекается с проститутками».

В комментарии изданию Браудер признал, что не исключает такой угрозы со стороны Кремля: «К этому нужно отнестись очень серьезно (...) Путин не ограничен никакими моральными или географическими границами», — заявил он. Ходорковский раньше уже признавал, что за ним ведется постоянная демонстративная слежка.

Также источник Mirrior сообщил, что в «список убийств» были добавлены ещё три человека: директор Фонда борьбы с коррупцией* Владимир Ашурков, близкий к Навальному бизнесмен Евгений Чичваркин, а также глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (последний не в Великобритании). «Из-за коронавируса почти все зарубежные операции были заморожены. Теперь они снова начинают их активировать», — поясняет источник.

Чичваркин на запрос издания не ответил, Ашурков признает реальность угрозы: «Я не сомневаюсь, что российские спецслужбы способны проводить казни в любой точке мира. В Великобритании [было зафиксировано] не менее 10 смертей по неизвестным причинам (...) Я просто надеюсь, что власти Великобритании работают над предотвращением новых убийств здесь», — сказал он.

Также таблоид пишет, что Кремль хочет, чтобы Навальный в колонии «сломался», «заткнулся» и «не вякал». Якобы не исключается вариант с его убийством через какое-то время, которое будет выдано за самоубийство или болезнь. «Его будут гасить — жестко и глумясь», — поясняет источник, добавляя, что «Вован сейчас вне себя от бешенства».

Также собеседник издания отмечает, что Кремлю нет дела до санкций Запада, так как российское руководство считает, что «никакая страна не осмелится ввести их против лиц, приближенных к Вовану», включая его «карманных олигархов».