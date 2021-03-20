Премьер Болгарии призвал Россию перестать шпионить у него в стране

Очередной шпионский скандал с задержанием людей, обвиняемых в получении разведданых для России, вынуждает власти Болгарии объявлять российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами, — приводит его слова ТАСС. — Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но [не надо] шпионить за нашими возможностями в НАТО».

Глава правительства поблагодарил спецслужбы и заявил, что и в дальнейшем намерен «твердо» отстаивать «безопасность и независимость» Болгарии. При этом он подчеркнул, что не хочет давать каких-то «политических оценок» сложившейся ситуации.

Речь идет о задержании накануне шести человек, которых прокуратура Болгарии подозревает в шпионаже в пользу России. Власти пояснили, что один из задержанных занимался формированием разведсети, используя свою жену с двойным гражданством, чтобы поддерживать контакт с посольством России, которое передавало ему указания напрямую из Москвы. По мнению спецслужб Болгарии, эти люди в течение долгого времени пытались получить доступ к секретным военным данным «высокотехнологичного характера», утечка которых копрометировала ЕС и НАТО.

Один из подозреваемых пытался сбежать, но его задержали вблизи российского посольства.