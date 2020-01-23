Болгария объявила в розыск троих россиян, причастных к отравлению бизнесмена

Прокуратура Болгарии обвинила троих россиян в попытке отравления нескольких граждан страны в Софии в 2015 году.

Как говорится в заявлении ведомства, речь идет о покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и человека с инициалами В. Т. По данным болгарской прокуратуры, их пытались отравить неким нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» пять лет назад.

В настоящее время Болгария обвиняет в причастности к отравлению троих россиян, их объявили в международный розыск. Личности подозреваемых не раскрываются.

Напомним, о том, что к покушению на Гебрева причастны как минимум восемь сотрудников российской разведки, в том числе Денис Сергеев, которого называют третьим участником отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорилось в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Spiegel, выпущенном в ноябре 2019 года.