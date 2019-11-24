Три издания опубликовали расследование об "отравительной восьмерке" ГРУ

Журналисты сообщили о раскрытии личностей причастных к покушению на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.

По мнению изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) участвовали в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева, а также его сына и директора его компании в апреле 2015 года.

Как утверждают авторы публикаций, которые провели расследование, к преступлению причастны Сергей Федотов (настоящее имя — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов). Все они неоднократно приезжали в Болгарию в разном составе.

Сообщается, что сотрудников ГРУ определили по документам. Загранпаспорта выпускают сериями, поэтому можно найти схожие номера среди возможных попутчиков. Журналисты пишут, что после предыдущих публикаций некоторым агентам изменили фотографии и прочие данные, в результате чего в мужских паспортных файлах оказались, в частности, женские фотографии или паспортные истории других людей. По мнению расследователей, это лишний раз подтверждает, что файлы являются шпионскими.

Гебреву стало плохо 28 апреля 2015 года. В организме бизнесмена было обнаружено нервно-паралитическое вещество, схожее с «Новичком», которым весной 2018 года были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Издания отмечают, что визиты россиян в Болгарию были совершены в середине и конце февраля, начале марта и конце апреля того же года.

Бизнесмен долгое время находился в коме с теми же симптомами, которые наблюдались у отравленных позже Скрипалей.

Причины отравления предпринимателя не установлены. Известно, что он занимается экспортом оружия. Так, в 2008 году он поставлял вооружение в Грузию. По одной из версий, в России его могли причислить также к поставщикам оружия американским союзникам в Сирии. Сам Гебрев это отрицает.