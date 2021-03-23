"Укол Путина": политолог раскрыл новые подробности послания президента

О грядущем послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию говорят давно и с каким-то особенным придыханием. И дело не только в том, что Кремль ощутимо затягивает с проведением этого мероприятия по никому не известным причинам в условиях, когда властям необходимо спасать рейтинги в преддверии парламентских выборов 2021 года. Проблема заключается и в целом комплексе дополнительных факторов, о многих из которых эксперты рассуждают сквозь призму политического кризиса, обострившейся борьбы за власть, транзита и многого другого.

Впрочем, наибольшее количество вопросов вызывает не столько дата послания, которая, к слову, до сих пор не названа, сколько его содержание. Политологи неоднократно отмечали, что для «спасения» ситуации кремлевским технологам и окружению президента придется вложить в текст послания членам обеих палат российского парламента, которое попутно проецируется и на рядовых граждан, целый набор тезисов, позволяющих повысить уровень доверия россиян к властям перед ключевыми для партии власти выборами, по итогам которых федеральный центр все еще рассчитывает добиться хороших результатов.

И в этом смысле было озвучено уже довольно большое количество прогнозов, начиная от вертолетной раздачи денег, заканчивая подготовкой новой «антикоррупционной риторики» через громкие аресты, ряд из которых уже последовал. Еще одним из важнейших тезисов послания называют возможное объявление о полной победе над коронавирусом в России. И первые признаки того, что эти прогнозы также могут оправдаться, появились буквально накануне, когда стало известно, что уже 23 марта российский президент Владимир Путин лично сделает прививку от коронавируса. И концентрация всех этих событий постепенно наводит на мысли о том, что ждать послания осталось совсем недолго.

К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, предпосылки для объявления «триумфальной победы» над пандемией складываются для властей максимально удачно, а «укол Путина», добавляет он, положит начало этой победе, которая должна стать полезным дополнением к другим новостям, подготовленным главой государства непосредственно к посланию.

«Сегодня Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Как мы и отмечали ранее, власти готовят триумфальную победу над Covid-19 на конец весны. Именно вокруг этого и будет строиться послание главы государства Федеральному собранию, которое должно стать прологом к началу избирательной кампании в Государственную думу.

В отличие от Европы, Россия остановила выбор на пути незначительных ограничений, не став вводить тотальный локдаун. По этой причине слишком большой нагрузки на экономику удалось избежать, хотя последствия от карантина, который был введен в начале 2020 года, пока еще только начали себя проявлять. Теперь у России будет сразу три вакцины, что позволяет полностью снять вопрос относительно эпидемической безопасности страны. Укол Путина фактически положит начало окончательной и безоговорочной победе страны над глобальной угрозой.

Кроме всего прочего, в послание президента могут также включить обещания по ряду мер точечной поддержки россиян, которые будут осуществлены ближе к осени текущего года. Речь о единовременных выплатах для пенсионеров, многодетных семей и нуждающихся», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.