ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не испытывает нужды в российской вакцине «Спутник V». «У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V"», — приводит его слова Reuters. Он уверен, что темпы производства препаратов внутри ЕС позволят выработать коллективный иммунитет уже к середине июля. Он также сообщил о проблемах вакцинации внутри самой России, где жителям с трудом удается достать препарат, пообещав оказать помощь с производством «Спутника V» при необходимости, отмечает Bloomberg.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил РБК, что новые санкции простимулируют импортозамещение в России. Он также заявил, что СССР санкции не мешали: «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств (...) Инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».

Экс-президент США Дональд Трамп намерен создать собственную соцсеть и начать использовать её вместо других платформ, которые полностью или временно банили его после штурма Капитолия. «Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News. Он также заверил, что соцсеть соберет десятки миллионов пользователей и «полностью изменит правила игры». Для её создания Трамп встречался с представителями уже нескольких технологических компаний.

Разогнанный ранее полицией форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» прошел накануне в онлайн-формате, собрав в 10 раз больше посетителей, чем очный. Всего на площадке Clubhouse к нему подключились 2500 тысячи человек. Об этом рассказала «Открытка».

У задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева при обыске нашли 500 миллионов рублей наличными, часами и автомобилями Mercedes, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту сумму считают полученной незаконным путем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны рассчитывать не долларом и с помощью платежных систем, которые не «контролирует Запад», чтобы уменьшить урон от возможных санкций.

После того как Реджеп Эрдоган уволил очередного главу Центробанка Турции, поднявшего ключевую ставку с 17 до 19%, турецкая лира сразу после этого обвалилась более чем на 10%. Турецкого лидера уже не раз обвиняли в оказании влияния на формально независимый от исполнительной власти ЦБ.

The New York Times пишет, что в США у прокуроров есть основания предъявить обвинения по статье о подстрекательстве к мятежу. Издание отмечает, что подобных обвинений в стране не предъявлялось с 2010 года. «Я лично полагаю, что доказательства склоняются в эту сторону и, возможно, соответствуют ее элементам. Я полагаю, что факты поддерживают [такие] обвинение. И думаю, что в будущем больше фактов будет это поддерживать», — заявил окружной прокурор Майкл Шервин в телевизионном эфире. Он также не исключил, что к ответственности могут привлечь Трампа.

По данным опроса «Работа.ру», 27% работающих россиян хотя бы временно переводились на удаленную занятость. Сейчас из дома продолжают трудиться лишь около 5% от этих 27%. Ещё 15% совмещают работу из дома и в офисе.