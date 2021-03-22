Фото: Global Look Press

Не пора ли ограничить ограничения? Отвечают Онищенко, Арбатова и Ракша
Танец с Путиным оказался для фрау Кнайсль судьбоносным // фото: Alexei Druzhinin, Global Look Press

Кто девушку танцует, тот ее и в "Роснефть" пристраивает
Олег Матыцин // фото: Global Look Press

Министра – на мыло! Почему заговорили об отставке Олега Матыцина?
Кадры из фильма "Супернова" // Фото: World Pictures

"Супернова": Ироничный Туччи, сдержанный Ферт и бесконечность между ними
В центре внимания
Настя Муженя. Последнее селфи в отеле // фото в статье: соцсети
Смерть на пляже: кто на самом деле в ответе за убийство Насти Мужени у Черного моря?
Прессануть по закону: что делать должнику при нарушении коллекторами его прав
Страна детских дразнилок. Итоги недели одним предложением

Новости дня

22 марта, понедельник

[13:07]Суд в Болгарии счел склонными к побегу шпионивших для РФ спецслужбистов
[12:38]Власти Москвы потратят 132 млн. руб. на создание интерактивной витрины с данными горожан 
[12:19]"Тотальный диктант" впервые пройдет и с английским текстом. Пишет Глуховский
[12:11]Младшие сотрудники Goldman Sachs оценили условия своей работы в два балла из 10
[11:51]Пригожин требует от СКР возбудить дело на Байдена, ФБР, ЦРУ и Минюст США
[11:06]Пензенский губернатор не признает вину. Его дело связывают с переделом фармрынка
[11:02]Российским библиотекам хотят запретить уничтожать печатную продукцию времен ВОВ
[10:05]Задержанный по делу о взятках губернатор продолжает оставаться главой региона
[09:13]Мэр Марселя: Торжества в пандемию устраивают безответственные эгоисты
[08:37]ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта

21 марта, воскресенье

[18:09]"Почта Банк": Носить пенсионерку на носилках было "абсурдно и негуманно"
[17:43]Путин потратил не меньше полугодовой зарплаты на инвентарь и одежду в тайге
[16:50]Британия намерена противостоять российским подлодкам и шпионам по всему миру
[15:57]В Питере полиция задержала больше 10 детей, переодевшихся в героев мультиков
[15:17]У 20% переболевших не вырабатываются антитела. Им рекомендуют вакцинироваться
[14:57]США и Япония договорились о военном сотрудничестве в случае атаки Китая на Тайвань
[13:45]"Единая Россия" пока не станет исключать задержанного за взятку губернатора
[13:09]Любовь Соболь сходила в храм на праздничную службу, несмотря на запрет властей
[12:35]Решение не звать иностранных зрителей на Олимпиаду обойдется Японии в $1,37 млрд
[11:52]За взятку задержан глава Пензенской области. Путин лично благословил его на выборы
[10:20]Харрис умнее Байдена, ЕС требует расследования в Чечне. Главное к 21 марта

20 марта, суббота

[18:08]Премьер Болгарии призвал Россию перестать шпионить у него в стране
[17:45]Прототип корабля Маска для полета на Луну и Марс запланировали на 24 марта
[17:06]"У нас пчелы пропали!" В Екатеринбурге жители борются с установкой сотовой вышки
[16:18]Навратилова согласна со Зверевым, что нужно пересчитывать рейтинг ATP
[15:18]Ученые нашли связь между вакциной AstraZeneca и проблемами свёртываемости крови
[14:39]Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест. Он шел в Госдуму
[13:44]Диаспора РФ в США решила найти недвижимость друзей и сторонников Путина в Штатах
[12:55]Бабарико: Спасая свою власть, Лукашенко лишил Беларусь "подлинной независимости"
[12:06]Полиция приехала к скрывавшемуся месту проведения очередного форума депутатов
[11:39]Зеленский раздаст гражданам деньги от ископаемых. Тратить их можно на образование
[11:21]Володин уличил "Умное голосование" в желании повлиять на выборы
[10:39]Газпровод недостаточно "Зеленый", взлом Маска по Достоевскому. Главное к 20 марта

19 марта, пятница

[19:50]Российские студенты заявили, что в 1812 году Кутузов воевал с немцами
[18:30]Эксперт перечислил доплаты, положенные пенсионерам в 2021 году
[18:11]Сергей Лавров придумал новое название для врущих политиков. Без мата
[18:05]Летевший из Антальи в Москву лайнер с 194 людьми на борту сел в Ростове-на-Дону
[17:51]Крепкие кандидаты: Лукашенко назвал Караева одним из своих возможных преемников
[17:45]Нарколог раскрыл способы снизить вред от употребления алкоголя
[17:24]Пострадавшие при ЧП в Химках получат от 100 до 500 тысяч, семьи жертв – по 1 млн

Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos
Рецепт: БОУЛинг для гурманов
Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
sobesednik logo

ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта

Политика
08:37, 22 марта 2021

ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не испытывает нужды в российской вакцине «Спутник V». «У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V"», — приводит его слова Reuters. Он уверен, что темпы производства препаратов внутри ЕС позволят выработать коллективный иммунитет уже к середине июля. Он также сообщил о проблемах вакцинации внутри самой России, где жителям с трудом удается достать препарат, пообещав оказать помощь с производством «Спутника V» при необходимости, отмечает Bloomberg.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил РБК, что новые санкции простимулируют импортозамещение в России. Он также заявил, что СССР санкции не мешали: «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств (...) Инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».

Экс-президент США Дональд Трамп намерен создать собственную соцсеть и начать использовать её вместо других платформ, которые полностью или временно банили его после штурма Капитолия. «Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News. Он также заверил, что соцсеть соберет десятки миллионов пользователей и «полностью изменит правила игры». Для её создания Трамп встречался с представителями уже нескольких технологических компаний. 

Разогнанный ранее полицией форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» прошел накануне в онлайн-формате, собрав в 10 раз больше посетителей, чем очный. Всего на площадке Clubhouse к нему подключились 2500 тысячи человек. Об этом рассказала «Открытка».

У задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева при обыске нашли 500 миллионов рублей наличными, часами и автомобилями Mercedes, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Эту сумму считают полученной незаконным путем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны рассчитывать не долларом и с помощью платежных систем, которые не «контролирует Запад», чтобы уменьшить урон от возможных санкций. 

После того как Реджеп Эрдоган уволил очередного главу Центробанка Турции, поднявшего ключевую ставку с 17 до 19%, турецкая лира сразу после этого обвалилась более чем на 10%. Турецкого лидера уже не раз обвиняли в оказании влияния на формально независимый от исполнительной власти ЦБ.

The New York Times пишет, что в США у прокуроров есть основания предъявить обвинения по статье о подстрекательстве к мятежу. Издание отмечает, что подобных обвинений в стране не предъявлялось с 2010 года. «Я лично полагаю, что доказательства склоняются в эту сторону и, возможно, соответствуют ее элементам. Я полагаю, что факты поддерживают [такие] обвинение. И думаю, что в будущем больше фактов будет это поддерживать», — заявил окружной прокурор Майкл Шервин в телевизионном эфире. Он также не исключил, что к ответственности могут привлечь Трампа.

По данным опроса «Работа.ру», 27% работающих россиян хотя бы временно переводились на удаленную занятость. Сейчас из дома продолжают трудиться лишь около 5% от этих 27%. Ещё 15% совмещают работу из дома и в офисе. 

Теги: #Санкции #Китай #Турция #Трамп #Губернаторы #Вакцина от коронавируса #Лавров

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Бойко Борисов // Фото: Global Look Press

Политика

Суд в Болгарии счел склонными к побегу шпионивших для РФ спецслужбистов
Владимир Путин и Иван Белозерцев // Фото: Global Look Press

Политика

Пензенский губернатор не признает вину. Его дело связывают с переделом фармрынка
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Политика

ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта
Политика
"В ЕС считают, что Путин скоро уйдет": Соловей сделал громкое заявление
"Олигархи сдадут Путина": аналитик назвал главную проблему российского президента
"Камала будет за главного": американский политик заявила, что "Байдена уберут через три месяца"
Задачка для США: Сатановский прокомментировал предложение Путина о дебатах с Байденом
Общество
Почему не наказали всех виновных? Пивоваров снял фильм о пожаре в "Зимней вишне"
Экономист Наталья Зубаревич предупредила о значительном повышении налога на землю
Как Навальный ведет соцсети, сидя в тюрьме: пользуется телефоном или отдал пароли жене?
"У Пушкина не было высшего образования": Вяземский – о нежелании школьников учиться в ВУЗах
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Им кажется, что атмосфера страха и подозрительности, злобы и неуверенности – любимый климат нашего народа. Им там кажется, что россияне восторгаются арестами, что они аплодируют, когда их берут по ночам, – ведь берут всегда «не нас». И это самая беспримесная русофобия, какую я когда-либо наблюдал

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Завет одного одиозного телепропагандиста вырезать сердца геев активно воплощается в России. Вырезают не сердца, вырезают просто геев. Правда, пока только в кино. Новый фильм Гарри Маккуина «Супернова» в России сократили на три минуты. Вырезан эпизод, где главные герои пытаются заняться сексом

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Нагиева разнесли за роль Чикатило: Зачем из маньяков делать героев? Это позор!
Общественная палата сообщила о запрете показа интервью Собчак с Моховым по ТВ
В "Угрюм-реке" Балуев заливает горе водкой, а Софья Эрнст ломает любимого о колено
Запашный призвал Кончаловского лишить Ефремова премии "Ника"
Шоу-бизнес
Ассимметрия и фиброз: специалист рассказал, что произошло с лицом Алентовой
"Дана Борисова хочет уложить Гогена в койку!": подруга Солнцева раскрыла интимные тайны шоумена
Стас Ярушин: Семья у меня только на третьем месте
Вдова Абдулова нашла нового мужчину: пара проводит вместе много времени

Здоровье
Прием добавок с пробиотиками резко усиливает иммунитет
Причиной аутизма ребенка может быть инфекция у беременной
Городские женщины рожают реже из-за… женщин
Ученые: две банки газировки в день убивают печень
Туризм
Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам
Чего не гарантируют негарантированные билеты?
Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Авто
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Свежий номер
Василий Ливанов в роли Холмса // кадр из фильма
Главный герой: Холмс. Шерлок Холмс
Фото: Леонид Лубяницкий
Фото с историей. Высоцкий плакал как ребенок от похвалы Бродского
Фото: Global Look Press
Каких "Перемен" ждал Цой? Почему песня из 80-х стала гимном протестов в 2021-м
Фото: стоп-кадр с YouTube
"Вы ни хрена не кинокритики!" Никита Михалков отреагировал на кинопремию Навальному
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Квартира, козырные номера и крышевание ларьков: что стало с наследством сестер Хачатурян?
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Фото в статье: соцсети
Зэк – секс-звезда: причастный к убийству Круга киллер пользуется успехом у дам
Юлиан и Людмила Лядова // Фото: личный архив певца
"Лядова умерла не от короны": Юлиан открыл сенсацию о смерти звезды
Фото: Instagram
Макеева назвала женщиной мужа Нетребко
Фото: Global Look Press
Возлюбленная Данко: У Саши поднялось давление, когда с его карты списали алименты
Ирен Гарсия Морено // Фото в статье: Instagram
Любовница Павла Мамаева: Я не заслуживаю этого кошмара
Фото: соцсети
Пенсионерку посадили в танк: под Белгородом 99-летний ветеран проехалась на Т-72
Нынешний президент Республики Польша // фото: Global Look Press
100 лет в обед: позорный конец войны с Польшей и успехи большевиков на каторге
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube
Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
^