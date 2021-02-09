МИД РФ считает предательством призывы к санкциям против олигархов и чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление сторонников Алексея Навального с призывом ввести санкции против ряда чиновников, сотрудников государственных медиа и российских миллиардеров, близких к Владимиру Путину, является «предательством», если рассматривать «морально-этическую» сторону вопроса.

«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это — история с однозначной квалификацией.

Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что накануне Леонид Волков и Владимир Ашурков из штаба Навального приняли участие в заседании представителей ряда европейских стран и США, в ходе которого обсуждалась дальнейшая политика в отношении России. Оппозиционеры призвали ЕС ввести санкции против ряда высших чиновников, миллиардеров и так называемых «кошельков Путина». Среди перечисленных также люди, которые, по мнению сторонников Навального, причастны к гонениям на него и нарушению прав человека в России.

Госдума уже рассматривает возможности введения уголовной ответственности за подобное.