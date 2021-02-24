Штурм Капитолия был спланирован заранее, считают его защитники

Экс-глава полиции Капитолия Стивен Сунд на слушаниях в Конгрессе заявил, что штурм протестующими здания парламента был вовсе не спонтанным, а заранее проработанным и координируемым. Об этом свидетельствуют и результаты расследования ФБР.

По словам Сунда, у штурмовавших Капитолий было альпинистское снаряжение, взрывчатка и химический спрей: «В дальних точках периметра оцепления были взорваны две самодельные бомбы, чтобы отвлечь полицейских от здания Капитолия», — передает его слова «Радио Свобода»*.

Глава комитета Сената по внутренней безопасности Гэри Питерс также подтверждает эти сведения, ссылаясь на данные расследования ФБР, где полагают, что к нападению на здание Конгресса могут быть причастны правоэкстремистские организации Oath Keepers и Proud Boys.

Полиция винит в случившемся спецслужбы, которые, как утверждается, предупредили о возможности появления у Капитолия вооруженных людей, однако ничего не сообщили о возможном штурме нижней палаты парламента.

*«Радио Свобода» объявлена российскими властями «иностранным агентом».