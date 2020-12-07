Исследование показало провал стратегии импортозамещения через продуктовое эмбарго

Исследование Национального рейтингового агентстве (НРА) показало, что с момента введения контрсанкций, Россия не сумела воплотить в жизнь свои планы по импортозамещению, а продукты, которые раньше ввозились из Евросоюза, теперь стали поступать из других стран, причем не исключено, что те же самые — реэкспорт эксперты в данном случае называют явлением вполне реальным.

Среди выгодоприобретателей от российского продуктового эмбарго выделяется Беларусь, где импорт молочной продукции в Россию вырос с 39% до 79%, а мяса с 12% до 29%. Также заметно больше мяса стал отправлять в РФ Парагвай. Поставки же рыбных продуктов из Норвегии (40% российского импорта) заменены Чили и Фарерскими островами, на которые приходится 20% и 16% соответственно. В НРА отмечают, что одновременно эти страны втрое увеличили закупки рыбы из той же Норвегии.

Похожую цепочку в агентстве обнаружили с фруктами из Эквадора, однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что с конкретными примерами реэкспорта исследователи ошиблись, но сам посыл правильны — они называют и другие примеры поставки санкционных продуктов через третьи страны, например, через Сербию, Молдавию, Азербайджан и страны ЕАЭС.

Не удалось российскому руководству за это время и наладить в достаточном количестве производство запрещенных для ввоза продуктов. Самые лучшие показатели тут у мяса: если раньше в стране делали 0,8 миллиона тонн мяса птицы и 1,6 миллиона тонн мяса свинины, то сейчас это 5,05 и 4,25 миллиона тонн соответственно. Однако даже это ниже плана — импорт удалось уменьшить лишь на 65%, вместо 67,8%. С другими продуктами ситуация не такая оптимистичная: План по молочной продукции не выполнен на треть, по плодоовощной продукции почти вдвое, а сокращение импорта овощей и вовсе случилось лишь на 27% вместо оговоренных 70,3%.