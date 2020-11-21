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Путин продлил контрсанкции на год. Их эффект под вопросом, а цены растут

Политика
12:18, 21 ноября 2020

Путин продлил контрсанкции на год. Их эффект под вопросом, а цены растут
Владимир Путин // Фото: Global Look Press
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин продлил контрсанкции ещё на один год, до 31 декабря 2021-го. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. 

Напомним, что контрсанкции были введены Россией в ответ на санкции западных стран в отношении РФ, которые были наложены из-за присоединения Крыма, произведенного в обход международных процедур. Меры, введенные Москвой, ограничивают поставку в РФ отдельных категорий продуктов из ряда стран.

Когда контрсанкции вводились шесть лет назад, власти объясняли их не только как реакцию на политику США и ЕС, но также и через риторику поддержки отечественного производителя и так называемого импортозамещения. Подводя итоги пяти лет санкций, газета «Ведомости» в прошлом году заключила, что производство продуктов в РФ действительно достигло «пороговых показателей», однако отмечала, что на это повлияли и другие факторы: «Например, последние годы Россия остается крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, хотя никаких запретов на нее не было. Санкции никак не повлияли на производство птицы и говядины, зато дали фору производителям фруктов, овощей и сыров и помогли свиноводам», — писало издание.

Ещё в 2019 году газета, ссылаясь на данные опрошенных специалистов в разных сферах, заявляла, что «эмбарго уже не является условием выживания агропрома»: 

«Большая часть производителей легко переживет их отмену. Зато потребители проиграли: конкуренция снизилась, а цены на продукты росли гораздо быстрее инфляции».

Теги: #Путин #Санкции

Рубрика: Политика

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