"Единая Россия" пока не станет исключать задержанного за взятку губернатора

Правящая политическая партия «Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который после обысков был задержан Следственным комитетом вместе с другими предполагаемыми подельниками. Его подозревают в торговле влиянием: по данным следствия, он получил взятку в 31 миллион рублей в обмен на обещание обеспечить конкурентные преимущества компании «Биотэк». Отмечается, что главу региона не исключат из партии, пока его вина не будет доказана в суде.

«В соответствии с уставом "Единой России" в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура», — приводит ТАСС заявление партии.

Осенью 2020 года Белозерцев выиграл выборы, баллотируясь от «Единой России». Перед этим президент России Владимир Путин пожелал ему успехов и заявил, что тот «имеет [на участие в выборах] моральное право».

Как ранее писал Sobesednik.ru, в июне 2019 года Белозерцев на встрече с жителями Чемодановки также увлеченно рассуждал о том, как «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги», чтобы «дестабилизировать ситуацию». «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации», — говорил тогда глава региона.