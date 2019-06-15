Губернатор Белозерцев связал волнения в Чемодановке с влиянием США

15 июня состоялся второй сход жителей села Чемодановка Пензенской области по поводу массовой драки между местными и представителями цыганской диаспоры.

В четверг, 13 июня, здесь произошла стычка с участием более ста человек, вооруженных камнями, битами и огнестрельным оружием.

Камни, которыми кидались во время драки, сломали забор

В субботу на сход неожиданно приехал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В пятницу, после того, как он общался с местными у здания сельского клуба, поступили сообщения о смерти одного из участников драки. Узнав об этом, жители Чемодановки в двух местах перекрыли федеральную трассу «Урал», проходящую через посёлок. До 22:00 вечера, пока не вмешался ОМОН, они требовали от местных властей выселить цыган из Чемодановки.

Как отметил сегодня губернатор, обострение произошло в том числе и потому, что в регион с Запада поступала ложная информация о здоровье потерпевших.

В главной части своего обращения Белозерцев сказал, что в селе в ближайшее время будет наведен порядок. Всех цыган должны проверить органы МВД, их дома обойдут представители комунальных служб. Кроме того, в Чемодановке проведут уличное освещение, отремонтируют дороги, наладят систему получения детских пособий.

Несколько суток, в том числе и в ночное время, село будут патрулировать силы МВД и Росгвардии. На парковке возле здания сельской администрации, уже работает оперативное отделение полиции — оно находится внутри военного грузовика марки «Урал».