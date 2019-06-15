Бастрыкин поручил "предельно оперативно" установить виновных в убийстве под Пензой

Дело об убийстве в селе Чемодановка Пензенской области передали в главное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, решение о передачи дела принял глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил «предельно оперативно» установить причины произошедшего и привлечь виновных к ответственности. В том числе, если ими окажутся должностные лица, которые игнорировали «тревожные сигналы от местных жителей».

В ведомстве добавили, что трое человек задержаны.

Напомним, инцидент произошел в Чемодановке 13 июня. Местные жители подрались с цыганами, в результате чего были госпитализированы двое человек. Один из них умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Местные жители утверждают, что драка произошла из-за того, что цыгане пытались изнасиловать женщину. При этом в Федеральной национально-культурной автономии российских цыган заявили, что причиной драки стала ссора детей на пруду, а жители сами «начали эту драку».

Уголовное дело заведено по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц».