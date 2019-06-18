"Мы их пожжем". Что происходит в Чемодановке после конфликта: репортаж

События в одном из сел Пензенской области уже окрестили этнической войной. После массовой драки с цыганами местные перекрыли федеральную трассу М5 с требованием выселить «чужаков». Собрал вещи в Чемодановку и корреспондент «Собеседника».

Село на особом положении

О бунте в Чемодановке говорят в автобусах, в пригородных маршрутках, в очередях магазинов.

– Фу, Тошка, хватит лаять, это не цыган! – хозяин одергивает приставшую ко мне собаку.

Ни о чем другом местные сейчас даже думать не могут. Уже несколько дней в Чемодановке находится губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Днем и ночью сельские улицы патрулируют МВД и Росгвардия. Рядом со зданием сельсовета припаркован военный «Урал» – в нем разбит оперативный штаб МВД. По официальной информации, были задержаны более 170 человек. Все – цыгане.

До этого здесь отделения полиции не существовало. За порядком в Чемодановке с населением более 6 тысяч человек всегда следил участковый. Не уследил.

«Они стянули с девочки трусы»

Конфликт, по самой популярной версии, вспыхнул из-за попытки цыган изнасиловать девушку на пляже. В информации одних СМИ, она «дорастает» до женщины, в других – оказывается беременной, в третьих – умножается до трех подруг. На самом деле, как рассказали корреспонденту «Собеседника» чемодановцы, дело было иначе.

В конце села есть прекрасное озеро, в котором любят купаться дети. Прекрасным оно стало потому, что жители оборудовали его столиками, мусорками, насыпали песок и выкосили траву. Как только сход к воде стал удобным, туда повадились приходить и цыгане – стирать белье и одежду. Русским это не нравилось. Еще больше не нравилось поведение цыганских подростков, которые часто задирались к другим детям. В четверг с одной из девочек они стащили под водой трусы от купальника. За нее вступилась беременная родственница. Той тоже досталось ниже пояса, но – на словах.

Вечером к одному из цыганских домов, стоявшему особняком от остальных, стянулись около 30 человек.

– Просто поговорить, но поговорить решительно, – рассказал один из тех 30 сельских парламентариев. Алексей – спортивный мужчина старше сорока. На его руке светлеет недавний порез.

«Голова лопнула, как арбуз»

Что именно сдетонировало – решительный вид чемодановцев, собравшихся гуртом, или резкое слово, – никто не понимает до сих пор. Переговоры закончились, когда одному из местных в челюсть прилетел камень.

Очень быстро цыгане оказались в большинстве – из соседних Лопаток на помощь подоспели около 100 человек. На территории ближнего с цыганским участка до сих пор не убрали камни и куски ломаного шифера. Хозяйка Ольга надеется, что эти улики пригодятся полицейским. Заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун говорит, что им нужны только те, что со следами крови – чтобы сделать экспертизу ДНК. Для этого уже собрали несколько арматур и металлических обрубков. Кроме этого, изъяты как минимум один топор и три биты, фото которых выложили на ресурсе МВД.

Один из пяти пострадавших в драке русских – Владимир Грушин – скончался через день. За жизнь другого – мужа директора местной школы Елены Пугачевой – борются врачи.

– Я знаю эту семью, была у них дома, когда его принесли, – вспоминает Оксана, продавщица местного магазина. – Ему же трепанацию черепа сделали... Это чем надо было ударить?! Голова лопнула, как арбуз. Кровь хлестала так, что мы все простыни и наволочки использовали, пока скорая доехала. Еще и на руках колотые раны. – свидетельница добавляет, что слышала выстрелы из ружья.

Но даже в тот вечер местные не вышли перекрывать трассу «Урал». Это случилось только спустя сутки.

Погибший воевал в Чечне

– Что спровоцировало? Их наглость и безнаказанность, – рассуждает Алексей.

– Да мы замучились звонить, чтобы кто-то явился, – вспоминают пожилые женщины из квартир прямо напротив трассы. – Ждали не меньше часа. ОМОН за нашими и то быстрее приехал, чем полиция за этими. Цыгане в армии не служат, нигде не работают. Ходят пилят металл. Еще и пособия получают на детей. А потом эти дети бегают и меня знаете как называют? «Пи...ска старая!»

В школьный лагерь вызвали полицейского для охраны. Он так и не приехал.

На следующее утро после того, как тысячи жителей требовали выселить цыган, в сельсовете Чемодановки все двери настежь. В кабинете участкового теперь хозяйничают серьезные мужчины в штатском с кобурами у пояса. В коридоре слышно, как сельские чиновники решают похоронно-ритуальные задачи – составляют надпись на венке.

– «Любимому отцу от любимой дочки» или лучше «Любимому папе»? Нет, давайте лучше так...

Несмотря на раннее утро, все уже устали – позади бессонная ночь. Спрашиваю, есть ли лидеры у цыганской диаспоры и помогают ли они полиции.

– Я не знаю, я ничего этого не знаю, – жалуется севшим голосом заместитель главы сельской администрации Надежда Миряева. – Погибший был совсем молодым человеком, 1985 года рождения. Воевал в Чечне. Работал здесь у нас водителем.

В полдень все село собирается возле старой церкви. Через 30 минут появился и губернатор Пензенской области – Иван Белозерцев.

«След США»

– Так, разойдитесь, людей с перегаром уберите отсюда, – местные активисты расчищают путь главе области.

– Нам нужно создать такие жесткие условия, чтобы ни влево, ни вправо. Чтобы у них горела под ногами земля. В рамках закона, конечно. Я не могу всего говорить на камеру. Я на вашей стороне. Я сам деревенский. Мы тоже двери закрывали, чтобы корову не увели. – Белозерцев вошел в центр круга и дал понять, что он максимально близок к народу.

Еще губернатор сказал то, что многие хотели услышать много лет:

– Всех цыган должны проверить, их дома обойдут представители МВД и коммунальных служб. Кроме того, в Чемодановке проведут уличное освещение, отремонтируют дороги, наладят систему получения детских пособий.

И то, о чем никто даже не задумывался:

– Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые запускают ложную информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию. Такие люди есть и в нашем регионе...

Так глубоко в проблему «вой­ны с цыганами» никто еще не заглядывал.

Барон нам друг

В анонимных телеграм-каналах, на которые и намекает Белозерцев, вовсю обсуждается наркотическая тема. Мол, цыган не трогали, потому что у них была крыша, вот и распоясались.

– Раньше, лет семь назад, у всех на глазах приезжал грузовик, и к нему тянулись толпы. А потом мы в подъезде шприцы находили. Детям давали какие-то странные конфетки, жвачки, – рассказывает владелица квартиры возле трассы. – Сейчас, я уверена, тоже торгуют, но по-тихому.

Губернатор Белозерцев начало десятых вспоминает с большой ностальгией.

– У цыган был лидер Михай в Октябрьском районе. Я знал его хорошо. Он владел ситуацией. Даже заставлял детей в школу ходить. И тот тоже умер недавно.

Найти тех, кто мог бы похвастаться дружбой с цыганами сейчас, не удалось.

– Они здесь давно живут, годов с 70-х, – рассказал мне Виталий (имя изменено) на сходе, – но мы так и не притерлись. В первый же вечер после драки они собрались и все съехали. Если здесь сейчас хоть один появится, мы их пожжем. Ладно, шутка.

Табор уходит?

В выходные село Лопатки (1 км от Чемодановки), в котором проживали около 1000 цыган, полностью опустело. По дорогам между домов ходят брошенные свиньи и гуси. В стойлах ревут от жажды телята. Из людей – только патрули полиции.

Когда пытаюсь заглянуть в один из дворов, сигналят из служебной «Приоры».

– В дома не заходи! И вообще, поосторожней здесь – они скоро начнут возвращаться, – бережет меня моя полиция.

Гости в форме готовятся встречать хозяев по всей форме. Действенно – на следующий день приходит информация еще о 12 задержанных, среди которых предполагаемый убийца Владимира Грушина.

Вечер перед похоронами тихий. Как говорят местные, первый такой за 35 лет – «не слышно криков на нерусском». Но спокойствие длится недолго. Ночью один из цыганских домов в Лопатках охватывает пламя. Все-таки чемодановцам было не до шуток...

По закону

Статья найдется

– Уголовное дело расследуется по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на убийство двух и более человек» и «Хулиганство». Сто пятая, часть вторая «Убийство группой» – очень жесткая. Получат серьезно, – рассказал полковник Вадим Ковтун.

Наказание по ст. 105, ч. 2 – от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «Кровавая резня в Чемодановке».