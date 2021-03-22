"Президент нервирует элиты": политолог раскрыл смысл поездки Путина в тайгу

Гуляли в лесу, пили чай, катались на вездеходе, наблюдали за животными и даже побывали в мастерской главы Минобороны, где он увлекается резьбой по дереву – так описали недавнюю поездку президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на отдых в тайгу представители «кремлевского пула». О том, что президент и глава оборонного ведомства на минувших выходных провели время в столь «скромной» мужской компании на природе, стало известно в воскресенье, причем эта новость вызвала неожиданно бурную реакцию в прессе.

Одни издания тут же рассыпались в похвалах в адрес российского лидера, отметив бодрость и активность президента, дескать, пока Байден падает на трапе самолета, Владимир Владимирович гоняет на вездеходе по тайге. Разумеется, нашлись и те, кто упрекнул главу государства в этой поездке в период, когда отношения страны с западным миром, кажется, обострились до предела.

Между тем, как считает российский политолог Михаил Виноградов, смысл поездки Путина в тайгу заключается вовсе не в отдыхе, и даже не в попытке создать для внутреннего потребителя картинку с молодеющим и активным президентом. На самом деле, убежден специалист, все дело может крыться в развернувшейся в последнее время борьбе за право наследовать президентское кресло в будущем, и такая поездка, добавляет он, демонстрирует слабость всех возможных кандидатов, которых ранее прочили в преемники Путину, перед одним единственным – министром обороны.

«С одной стороны, ключевая задача этой поездки заключается в том, чтобы показать, что Владимир Путин вообще не напрягся после слов Байдена, и пусть президент США кусает локти и пытается ему дозвониться. Это важно для определенной части зрителей. С другой же стороны, разумеется, подобные действия всегда заставляют понервничать остальные элиты, которые видят такого человека, насколько он приближен к Путину. А все, кто делает ставки на Мишустина, Собянина или Медведева – их это, конечно, волнует. Это создание своего рода управляемой напряженности», – подчеркнул эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом политолог отмечает, что решение относительно преемника едва ли можно считать окончательным, а основная цель выбранной президентом компании заключается в том, чтобы «понервировать элиты».