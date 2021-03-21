Путин потратил не меньше полугодовой зарплаты на инвентарь и одежду в тайге

На выходных президент России Вадимир Путин поехал отдыхать в сибирскую тайгу, о чем рассказала пресс-служба Кремля. На опубликованных ею фото видно, как глава государства ходит в модном рыжем костюме и ездит по заснеженным лесам на гусеничном вездеходе.

Телеканал «Дождь» провел собственное исследование и выяснил, что одна из его курток на сайте компании Carinthia стоит 40,2 тысячи рублей. Модель журналисты определили по каталогу как G-Loft Loden Parka. С ней шли брюки ещё за 28,2 тысячи рублей.

На другом фото президент гуляет в рыжей куртке из овчины. Такие, как оказалось, делает питерская фирма «Мастерской кожи и меха» на заказ. По оценкам издания, пошив этого костюма обошелся бы примерно в 50 тысяч, а вместе с материалом его стоимость составляет порядка 70 тысяч.

Самым дорогим оказался гусеничный вездеход Hagglunds BV-206 «Лось» с окрасом в стиле милитари: такие делают в Швеции на заказ. Телеканал оценил его стоимость в сумму от четырех до семи миллионов рублей.

Таким образом, одежда, которую Владимир Путин успел использовать всего лишь за два дня, обошлась ему примерно в 140 тысяч рублей. При том что обувь (как минимум две пары) на фотографиях видно плохо, как и кофты под курткой. Если взять минимальную стоимость вездехода, суммарные расходы обошлись бы главе государства в 4,14 миллиона рублей. Согласно декларации президента за 2019 год, российский лидер заработал 9,7 миллиона рублей — его зарплата в таком случае составляет порядка 808 тысяч в месяц. Чтобы собрать 4,14 миллиона, Путину бы пришлось копить неполных шесть месяцев.

В эту сумму не входят стоимость перелета президента, его питание и проживание за уикенд, услуги личного фотографа с вывозом в тайгу и прочее.