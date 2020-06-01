Собянин об обязательной вакцинации: "Это личное дело, пока ты сидишь дома или на даче"

Мэр столицы Сергей Собянин вслед за главами региональных отделений Роспотребнадзора Москвы и Московской области подписал соответствующий указ об обязательной вакцинации 60% служащих ряда сфер как частных, так и государственных услуг.

Как сообщал Sobesednik.ru, вакцинация 60% персонала перечисленных ранее сфер московского региона должны быть привиты хотя бы одним компонентом вакцины до 15 июля, а двумя — до 15 августа.

«В конечном счете, это дело каждого — прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить. Это личное дело... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса», — пишет Собянин в своем блоге.

Он отдельно отмечает, что тех, кто работает в сфере услуг это касается особенно, и не важно, пользуются ли они средствами индивидуальной защиты или нет.

Чтобы обеспечить и контролировать выполнение требований Роспотребнадзора в соответствии с указом мэра в Москве до 1 июля появится специальная информационная система.

Сейчас, по словам градоначальника, в столичных больницах лежат более 12 тысяч коронавирусных больных, а за последние сутки в регионе от болезни умерли более 70 человек. Он настаивает, что если бы эти люди вакцинировались, они бы могли не только выжить, но и вовсе не заболеть ковидом. При этом привились в Москве уже 1,8 миллиона человек.