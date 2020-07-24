"Еще бирки вешать, как животным": россияне набросились на Проценко из-за принудительной вакцинации

Сложно упрекнуть россиян, опасающихся введения в стране обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, в паникерстве. Все-таки в последние недели риторика ряда официальных лиц откровенно намекает на то, что власти всерьез обеспокоены ростом числа новых случаев заражения, низкими темпами добровольной вакцинации, а потому готовы искать альтернативные пути решения проблемы.

Причем впервые о том, что вакцинацию в стране могут сделать обязательной, заговорили еще после высказываний экс-премьера Медведева, допустившего такой формат с оговоркой о том, что обязательная вакцинация необходима лишь для отдельных категорий граждан. Позднее косвенные признаки усугубления ситуации и склонности властей к подобному решению появлялись в высказываниях самых разных представителей властей. Причем все эти разговоры ведутся под неоднократные заявления президента Владимира Путина, отмечающего недопустимость обязательного формата иммунизации населения. Но слова главы государства, похоже, не просто не успокаивают россиян, а добавляют еще больше тревоги – свежи в памяти воспоминания о пенсионном возрасте, который Путин обещал не повышать, пока занимает президентское кресло. А потому и возмущается население, явно подозревая, что его готовят к каким-то новым, не очень приятным изменениям.

Очередную волну недовольства среди россиян, к примеру, вызвали выступления главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который еще недавно просто призывал граждан вакцинироваться, а теперь открыто выступил за введение обязательной вакцинации, заявив, что это единственный способ выйти из создавшейся ситуации.

«Это единственная возможность выйти из ситуации с пандемией. И самый главный вопрос, как она должна регулироваться. Но то, что регулироваться она должна, исходя из тех 15 миллионов вакцинированных в России, вероятнее всего, очевидно», – отметил Проценко.

Разумеется, в социальных сетях россияне бурно отреагировали на высказывания Проценко. Причем, судя по комментариям, у главврача Коммунарки есть все шансы повторить путь мэра Москвы Собянина, превратившись из символа борьбы с COVID-19 в России в человека, которому не доверяет большинство граждан.

Впрочем, все еще немало россиян готовы с мнением Проценко и других сторонников «обязаловки» согласиться.

«Согласен с ним! Из-за глупцов, которые не делают прививки, мы уже имеем российский штамм вируса»; «Молодец! Хоть кто-то сказал то, что надо! А то разглагольствуют тут грамотеи «хочу не хочу», «надо не надо»! Всех нужно вакцинировать», – пишут сторонники принудительной вакцинации.

Но большая часть пользователей социальных сетей все-таки не готовы согласиться с такой позицией. Более того, многие из них откровенно не понимают, каким образом их вообще можно лишить конституционного права. В комментариях Проценко указали и на позицию Путина по этому вопросу, и даже пригрозили Нюрнбергским трибуналом.

«Обнаглели со своими прививками»; «А я думала, что нормальный человек. Вон оно как»; «Очередной подпевала»; «Видимо сроки годности вакцин истекают»; «Лысый – это доктор?! А как похож на бандита! И эти фразочки при принуждение из бандитского сленга»; «Выступаю за принудительную кастрацию тех, кто выступает за принудительную вакцинацию»; «Я например против лысых. Может тоже ввести принудительную пересадку волос»;

«Обнаглели совсем. Мы что в рабстве что ли»;

«А главврач не хочет с результатами Нюрнбергского процесса ознакомиться, нет? Или чукча не читатель, чукча писатель?»;

«Я не против вакцинации, но это дело лично каждого! А не принудительного порядка. Границы закрыть надо, да бы не тащили заразу оттуда – вот это было бы более продуктивно»; «Есть версия, что после выборов (где победит сами знаете кто) начнут. Пока Матвиенко уверяет, что принудиловки не будет. Ну это они и пенсионный возраст обещали не поднимать»; «Иными словами выступил против Путина и Конституции»; «Судя по цифрам они хотят насильно привить 90% населения страны? А они не боятся, что их из Кремля за ноги вытащат голыми руками?»;

«Все больше и больше готовят к принудиловке, ещё бирки будут вешать как животным»;

«По Конституции не имеете права заставить!», – возмущаются россияне.