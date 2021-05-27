"Ну все, писец!" Россияне оценили слова Путина про обязательную вакцинацию

На фоне участившихся разговоров о возможном введении в России обязательной вакцинации от коронавируса и появления первого прецедента в попытке реализовать подобную норму на практике, которую предприняли власти Якутии, растет и общественное недовольство. Впрочем, федеральный центр, похоже, вовремя осадил республиканское руководство, вынудив его быстро сменить норму с «обязательной» на «массовую», однако, как говорится, прецедент создан, а потому дискуссия не утихнет еще довольно долго.

Ситуация вынудила высказаться даже президента России Владимира Путина, заявившего о недопустимости введения обязательной вакцинации населения. «Еще раз хочу обозначить свою позицию. Вводить обязательную иммунизацию нельзя и нецелесообразно. Гражданам следует самим осознать эту необходимость и понять, если они отказываются от прививки, то могут столкнуться с большой опасностью, в том числе смертельной», – заявил глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

Между тем россияне слова президента восприняли с настороженностью. Более того, многие из них отметили, что как только он заговорил о недопустимости введения обязательной вакцинации, появился смысл ожидать принятия такого решения властями. В связи с этим россияне в социальных сетях напоминают, что о повышении пенсионного возраста и изменениях Конституции Владимир Владимирович ранее высказывался в том же ключе, но в результате, считают они, президент их предал.

«Ну все, писец! Можно сказать, что он официально заявил, что будут»; «Пока я президент повышение пенсионного возраста не будет. Я против такого решения»; «И конституцию не будут при нём менять и пенсионный возраст. Да да, верим»; «Значит точно введут обязательную...»; «Про пенсионный возраст тоже говорил, что повышать не будут»; «Значит скоро он заявит, что ситуация сложная, прошу отнестись с пониманием и введёт обязательную вакцинацию!»; «Нет ему больше веры после предательства с пенсионной реформой»; «Объясните, почему в стране, где за какую-то маску я должен заплатить, меня уговаривают БЕСПЛАТНО привить чудо-вакциной?», – возмущаются пользователи социальных сетей.

Примечательно, что есть среди наших соотечественников и те, кто, напротив, выступает за обязательный режим вакцинации граждан, поскольку считают, что сами они не осознают опасности.

«Ну, уж простите, товарищ президент, часть наших граждан глуповата, для осознания необходимости вакцинироваться»; «Вoт и зpя, тaк пaндeмия eщe 10 лeт будeт длитьcя», – пишут они.