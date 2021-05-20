Ввести поправки с обязательной вакцинацией! В Сети высмеяли новую идею Медведева

То, о чем так долго говорили и предполагали, похоже, начинает сбываться. Устами бывшего президента страны, а ныне зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева власть, похоже, проверяет реакцию населения на введение обязательной вакцинации от коронавируса.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – заявил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», – сказал Медведев.

В Сети слова Медведева вызвали острые дискуссии, ведь не секрет, что желающих вакцинироваться в стране не настолько много, насколько это хотела бы власть.

«Ну, Медведев, конечно, государственный чиновник, но его стратегическое мышление мы лет 15 наблюдали. Не очень мышление, прямо скажу. Паника с коронавирусом показала, что в стране не хватает врачей и мест в больницах, и это говорит только о том, что государственный крупный чиновник думающий о людях, думал бы о том как заранее создать резервный фонд коек и резервные больницы, а не о том как привить принудительно население», – высказал точку зрения, по всей видимости, совсем не сторонник Медведева.

«Когда же он уже успокоится? Умом что ли потек?» – не понравились высказывания экс-президента читателю.

«Да уж, его идея о четырехдневной рабочей неделе была более оптимистичной, чем нынешняя, хотя по мысли все равно безграмотной», – Медведеву достается в каждом посте.

«Господи, когда уже этого деятеля не видно и не слышно будет?! Если бы он не «оптимизировал» медицину, то эпидемии бы не было, всем коек хватило...» – и снова шпилька в адрес Дмитрия Анатольевича.

«А он вообще в курсе, что привитые заболевают также, как и не привитые?» – на всякий случай уточнил врач.

«А пусть Медведев публично привьётся и не водичкой, а горячо любимым «Спутником-V». Кстати не факт, что в месте вакцинации вам предложат его, уколят тем, что есть в наличии», – прозвучало разумное предложение.

«Это же бизнес, чему вы так удивляетесь? Была бы их воля, они бы не только за вход в нужник плату сделали, но и за выход», – объясняет логику бизнеса человек.

«Скажите, а проголосовавшие за «Единую Росиию» будут освобождены от этой повинности?» – иронизирует в преддверии выборов в Госдуму москвич.

«Юристы какие-то, ответы… Анатольевич, меняй Конституцию, вноси туда поправки об обязательной вакцинации, и все – делов-то! Все как обычно единогласно ЗА, и погнали!» – поступило Медведеву подкупающее своей новизной предложение.