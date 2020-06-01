В Москве и МО введена обязательная вакцинация 60% бюджетников и сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда организаций. Первый компонент вакцины должен быть в обязательном порядке введен до 15 июля, а второй — до 15 августа. Это распространяется как минимум на 60% сотрудников.

Такое же постановление подписал главный санитарный Московской области.

Среди тех, кто обязан вакцинироваться работники сфер:

торговли и услуг

общественного питания

почты и финансовых организаций

МФЦ, ЖКХ и энергетики

всех видов общественного транспорта

образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (за исключением мероприятий мэрии)

досуга и детских центров

театра, кино и физкультуры

Также это будет распространяться на все государственные учреждения.

Обязательные прививки не будут относиться к тем работникам, у которых есть противопоказания к применению вакцин от коронавируса.

Соответствующий указ также подписал мэр Москвы Сергей Собянин.