В Москве и МО введена обязательная вакцинация 60% бюджетников и сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда организаций. Первый компонент вакцины должен быть в обязательном порядке введен до 15 июля, а второй — до 15 августа. Это распространяется как минимум на 60% сотрудников.
Такое же постановление подписал главный санитарный Московской области.
Среди тех, кто обязан вакцинироваться работники сфер:
- торговли и услуг
- общественного питания
- почты и финансовых организаций
- МФЦ, ЖКХ и энергетики
- всех видов общественного транспорта
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (за исключением мероприятий мэрии)
- досуга и детских центров
- театра, кино и физкультуры
Также это будет распространяться на все государственные учреждения.
Обязательные прививки не будут относиться к тем работникам, у которых есть противопоказания к применению вакцин от коронавируса.
Соответствующий указ также подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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