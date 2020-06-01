Савельев Михаил
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"Ждем обращения Путина к нации": Песков разозлил россиян, поддержав обязательную вакцинацию

Назвать решение столичных властей о введении в Москве обязательной вакцинации для работников сферы услуг неожиданным сложно.

Фото: Global Look Press

Назвать решение столичных властей о введении в Москве обязательной вакцинации для работников сферы услуг неожиданным сложно. Тем более, что многие эксперты и простые россияне в социальных сетях ранее неоднократно высказывали предположение о том, что события в будущем будут развиваться именно по такому сценарию. На эти мысли их наталкивала риторика, которой придерживались многие представители власти.

Между тем, даже после объявления новых правил и назначения штрафов для предприятий, которые не выполнял «план» по вакцинированию 60% штата, многие все еще надеялись, что этот сюрреализм с «принудиловкой», как выражаются сегодня в соцсетях, будет закончен – стоит лишь дать отмашку из Кремля. Эти надежды во многом были обусловлены неоднократными публичными выступлениями российского президента Владимира Путина, который подчеркивал «недопустимость» введения обязательной вакцинации в стране.

Впрочем, как выяснилось позднее, в Кремле произошедшему особого значения не придали. К примеру, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что в России по-прежнему никто не собирается вводить такие нормы. А позднее он и вовсе выступил в поддержку принятого столичными властями решения.

«С учетом сложившейся ситуации – совершенно правильное решение», – заявил Песков, добавив, что высказывает свою личную точку зрения, словно пытаясь не разгневать и без того недовольных россиян.

Впрочем, увернуться от праведного гнева народных масс в данном случае вряд ли получится, а потому социальные сети после этих высказываний представителя Кремля откровенно взорвались едкими, жесткими, а подчас даже угрожающими комментариями.

«А Песков ничего не сказал, что решение об обязательной вакцинации — это уголовная статья по принуждению человека к медицинскому вмешательству без его согласия?»;

«Нюрнбергский кодекс гласит, что никто не вправе ставить опыты над людьми без их согласия. И тем более, нет такого закона, который бы обязывал вакцинироваться»;

«Кто такой Песков – врач с высшим медицинским образованием, профессор медицинских наук, чтобы его слушать? Он секретарша обычная»;

«Я уже ничего не понимаю. То добровольно, то обязательно, то выйти на 60%. А вы что-нибудь понимаете?»;

«А как это будет выглядеть? Будут отлавливать на улице и в наручниках отвозить в больницу? Потому что иначе я не понимаю, каким образом можно сделать вакцинацию обязательной»;

«А кто-то недавно говорил: «Вакцинация не будет в России обязательной»;

«А как же заявление его начальника о том, что вакцинация была и останется добровольной. Короче, опять наврали!»;

«Потом президент, который заявил, что делать вакцинацию обязательной нельзя, снова скажет, что Песков несëт пургу?»;

«Ждём обращения Путина к нации», – пишут россияне в комментариях.

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