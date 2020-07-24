Бегишев Сергей
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"А дальше – расстрел?": в сети возмущены разрешением не платить зарплату отказавшимся от вакцинации

Россияне считают, что это нарушение Конституции, и предлагают массово не выходить на работу

Фото: Николай Гингазов/Global Look Press

Набирает обороты история с обязательной вакцинацией от коронавируса в Москве работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Об этом накануне заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины. И чуть позже подобное было введено и в Московской области. При этом на организации, которые не обеспечат уровень вакцинации будут налагаться штрафы.

Понятно, что работодатели в такой ситуации могут оказаться крайними, ведь рычагов давления на сотрудников у них не было. Но теперь появился. Предпринимателям разрешили отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса, что автоматически скажется на зарплатах таких сотрудников. Поначалу прошла информация, что это инициатива властей столицы, но оказалось, что это не так.

Основанием для отстранения непривитых сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, уточнил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

– Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого, – сказал Миронов в интервью РИА «Новости».

При этом он добавил, что сама компания может не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит требования Роспотребнадзора.

Понятно, что подобные инициативы, вкупе с обещаниями, что обязательной вакцинации не будет, очень расстроили россиян. Во всяком случае, на такие мысли навевают комментарии в соцсетях.

«С такими требованиями, надо всем работникам писать отказ от вакцинации и не выходить на работу. Если большая часть работников не выйдут на работу – в магазины, на стройку, водители, машинисты, то тогда Собянин и его команда завоют по-серьёзному, так как, кто будет продавать людям товары, кто будет строить новое жильё и т. д.?» – предлагает россиянин.
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«Народ у нас труслив и подл, 100% вам никогда не уговорить, а хозяин предприятия попросту вышвырнет вас вон», – спорят с ним.

«Власть демонстративно нарушает закон, а все тихо возмущаются на кухне…» – считает москвич.

«Выгонять с работы и 30 ударов палкой по пяткам на заднем дворе!» – иронизирует россиянин, вспоминая дореволюционные времена.

«Так скоро начнут и под суд отдавать невакцинированных. А дальше – расстрел?» – уточняет петербуржец.

«Интересно, если этот "Спутник V" такой супер-пупер надёжный, то почему Владимир Владимирович продолжает работать в бункере?» – задаёт риторический вопрос читатель.

«При получении вакцины вы подписываетесь, что всю ответственность за последствия ВЫ БЕРЁТЕ НА СЕБЯ. Удобно? Удобно!» – объясняет, почему не хочет вакцинироваться ещё один россиянин.

«Ответственность государства за смерть от поствакцинального осложнения – 30 тыс. руб. Но даже их не получить родственникам, так как врачи никогда не сознаются, что причина смерти связана с вакцинацией», – считает читатель.

«Я боюсь вакцины больше ковида, не знаю, как быть…», – пишет свою историю читатель.

«Вы, вероятно, не вакцин боитесь, а власти не доверяете. Отсюда и недоверие к вакцине», – объясняют ему.

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