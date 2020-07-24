"А дальше – расстрел?": в сети возмущены разрешением не платить зарплату отказавшимся от вакцинации

Набирает обороты история с обязательной вакцинацией от коронавируса в Москве работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Об этом накануне заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины. И чуть позже подобное было введено и в Московской области. При этом на организации, которые не обеспечат уровень вакцинации будут налагаться штрафы.

Понятно, что работодатели в такой ситуации могут оказаться крайними, ведь рычагов давления на сотрудников у них не было. Но теперь появился. Предпринимателям разрешили отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса, что автоматически скажется на зарплатах таких сотрудников. Поначалу прошла информация, что это инициатива властей столицы, но оказалось, что это не так.

Основанием для отстранения непривитых сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, уточнил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

– Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого, – сказал Миронов в интервью РИА «Новости».

При этом он добавил, что сама компания может не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит требования Роспотребнадзора.

Понятно, что подобные инициативы, вкупе с обещаниями, что обязательной вакцинации не будет, очень расстроили россиян. Во всяком случае, на такие мысли навевают комментарии в соцсетях.

«С такими требованиями, надо всем работникам писать отказ от вакцинации и не выходить на работу. Если большая часть работников не выйдут на работу – в магазины, на стройку, водители, машинисты, то тогда Собянин и его команда завоют по-серьёзному, так как, кто будет продавать людям товары, кто будет строить новое жильё и т. д.?» – предлагает россиянин.