Сахмеев Владимир
Сегодня, в 21:52

Собянин пугает жестким локдауном: москвичи "съедают" по 200-300 коек в день

Мэр Москвы предупредил рестораторов, что вскоре столица может оказаться под более жесткой версией карантина

Фото: Global Look Press

Во время встречи с рестораторами мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице находится очень близко к тому, чтобы вводить новые жесткие ограничения.

«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы как Коммунарка»

, – цитирует Собянина «Интерфакс».

В ближайшее время объемы выделенных под коронавирусных пациентов коек превысят 20 тысяч мест, но градоначальник напоминает, что этот ресурс не безграничный.

К тому же, из-за переквалификации стационарных отделений, многие пациенты могут вновь остаться без плановой помощи.

«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. <...> Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19», – объясняет Собянин.

Сейчас дополнительные ограничения за пределами столиц установлены также в Башкирии, Кузбассе, Сахалине.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Здоровье 2 часа назад

Спортзал только для вакцинированных: Башкирия ввела свои ограничения из-за пандемии

Здоровье 4 часа назад

Коронавирус может пробудить в организме туберкулез

Здоровье 1 день назад

В России расцветает липовая вакцинация. Прививка только на бумаге

Здоровье 1 день назад

Петербургские власти заблокировали журналистов за вопросы о коронавирусе

Здоровье 1 день назад

Тошнота, рвота, понос, кашель, высыпания: что известно об индийском штамме коронавируса

Здоровье 1 день назад

Британские ученые: хорошая погода не может улучшить настроение во время карантина

Здоровье 1 день назад

Смартфоны мешают подросткам принимать здоровую пищу

Здоровье 1 день назад

В макияже содержатся опасные химические вещества

Здоровье 1 день назад

Людей с аутизмом можно быстро обучить улавливать социальные сигналы

Здоровье 2 дня назад

Проект о внесении прививки от ковида в нацкалендарь не допустили до второго чтения

Здоровье 4 дня назад

"Нулевая толерантность" к антимасочникам: Беглов анонсировал новые ограничения в Питере

Здоровье 4 дня назад

Среди вакцинировавшихся москвичей разыграют пять автомобилей

Рецепты 4 дня назад

Греческий шашлык, хрустящие куриные ножки и запеканка из гречки: 3 рецепта от шеф-повара

Здоровье 4 дня назад

Одиннадцатиклассников оставили без выпускного в Парке Горького

Здоровье 4 дня назад

COVID-19 за сутки в РФ: 14 723 заболели, 9 116 выздоровели, 357 умерли

Рецепты 5 дней назад

Самая вкусная: рецепт окрошки на кефире с щавелем

Здоровье 6 дней назад

В Энгельсе мужчину обязали два года жить и лечиться в тубдиспансере

Здоровье 6 дней назад

В 2021 году смертность от ковида в мире уже превзошла показатель за весь 2020 год

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика