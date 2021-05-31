Собянин пугает жестким локдауном: москвичи "съедают" по 200-300 коек в день

Во время встречи с рестораторами мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице находится очень близко к тому, чтобы вводить новые жесткие ограничения.

«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы как Коммунарка»

, – цитирует Собянина «Интерфакс».

В ближайшее время объемы выделенных под коронавирусных пациентов коек превысят 20 тысяч мест, но градоначальник напоминает, что этот ресурс не безграничный.

К тому же, из-за переквалификации стационарных отделений, многие пациенты могут вновь остаться без плановой помощи.

«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. <...> Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19», – объясняет Собянин.

Сейчас дополнительные ограничения за пределами столиц установлены также в Башкирии, Кузбассе, Сахалине.