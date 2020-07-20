"Страшнее повышения пенсионного возраста": Что говорят про обязательную вакцинацию

Решение ввести в Москве и Московской области обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер, о которой ранее сообщал Sobesednik.ru, было воспринято крайне неоднозначно на фоне последних заявлений первых лиц, многократно исключавших такое развитие событий. Некоторые считают, что это правильный шаг, но даже среди сторонников подобного мнения есть уверенность о неготовности россиян принять принуждение к прививке.

Самой частой реакцией в Сети стала отсылка к заявлениям президента РФ Владимира Путина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Первый 26 мая заявлял, что принуждать граждан к вакцинации нельзя и что это нецелесообразно, а вторая 2 июня и вовсе заверила, что такое решение грубо противоречило бы закону. Несмотря на это, 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввел принудительную вакцинацию, расценив это как совершенно логичное требование.

Журналист The New Yorker Джошуа Яффа в своем Twitter сомневается, что требование мэрии будет исполнено в реальности, а не только «на бумаге»:

«Интересно, насколько это на самом деле может быть исполнено (...) К сожалению, я боюсь, что уже существующий [в России] черный рынок поддельных свидетельств о вакцинации вот-вот взорвется».

Напомним, что о появлении «черного рынка» сертификатов о вакцинации ранее рассказало издание Baza.

Политический обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех в своем Telegram-канале в целом решение о принудительной вакцинации поддержал, однако добавил, что это может сыграть злую шутку с российскими властями:

«Насильно осчастливить наших людей трудно. И обязательная вакцинация может быть для власти страшнее повышения пенсионного возраста. Потому что коснется всех. А темные массы народа вакцины не хотят, боятся. Одно дело ставить какие-то галочки в бюллетень, а другое — позволить себя чипировать и зомбировать!»

Он также допускает сильные возмущения в обществе и массовую народную кампанию по саботажу распоряжения мэрии с использованием поддельных сертификатов.

Некоторые комментаторы ко всему прочему отмечают, что столь радикальные меры властей говорят о действительно плохой эпидемиологической ситуации в столице: «Получается, в реальных цифрах всё настолько плохо, что решили даже рейтинг перед выборами не беречь», — полагает журналист «Холода» Михаил Зеленский.

«Это ошеломляющее признание того, что кампания по вакцинации «Спутник V» в России провалилась и только около 12% были вакцинированы, — пишет московский корреспондент Financial Times Макс Сэддон. — Путину придется дистанцироваться от этого крайне непопулярного шага».

Российский журналист Дмитрий Колезев также отмечает, что рейтинги партии власти могут сильно пострадать от подобных решений, однако сам факт, что в Москве все же пошли на подобный шаг несмотря на его непопулярность, он оценивает положительно: «Объявить тотальную принудительную вакцинацию у властей не хватает духу, потому что через несколько месяцев выборы. Рейтинги власти и президента так себе, а если еще злить людей обязательной прививкой». Колезев даже допускает, что в таком случае «Единая Россия» могла бы утратить думское большинство.