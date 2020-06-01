"Путин опять соврал": россияне в гневе после введения обязательной вакцинации в Москве

Похоже, что опасения россиян и ряда экспертов о подготовке к введению в стране обязательной вакцинации от коронавируса на фоне тревожных высказываний политиков и чиновников начинают постепенно оправдываться. Так, 16 июня обязательная вакцинация для работников сферы услуг была введена в Москве, причем примеру столицы сразу же последовали власти Подмосковья, введя в регионе такие же правила.

«Работодатели в сфере общественного питания, услуг, торговли, транспорта и других отраслях должны обеспечить вакцинирование не менее 60% сотрудников своих организаций», – говорится в постановлении, подписанном главой Роспотребнадзора по Москве Еленой Андреевой. Фактически главный санитарный врач столицы обязала работников указанных сфер привиться от коронавируса. При этом отмечается, что работодатели должны обеспечить условия, при которых их сотрудники получат первую дозу соответствующего препарата не позднее 15 июля текущего года.

Нужно ли говорить, каким шквалом гневных комментариев на этой новости взорвались российские социальные сети. Пользователи массово пишут о незаконности подобных требований, указывают на конституционные нормы и многое другое. Огромное число россиян сразу же отметили, что план по введению обязательной вакцинации был понятен изначально. А больше всего претензий граждан обращено в адрес российского президента Владимира Путина, поскольку он, как считают россияне, фактически обманул их, неоднократно делая публичные заявления о недопустимости введения обязательной вакцинации в стране. Самые отчаявшиеся и вовсе называют происходящее «геноцидом» российского народа.

«А если они не хотят? Почему вакцинация проталкивается так агрессивно? Такого быть не должно»;

«С таким уровнем доверия к власти, кроме принудиловки ничего не работает»;

«Вот вам и геноцид народа. Вот вам реальный геноцид и концлагерь. И фильмов не надо»;

«Роспотребнадзор потребовал нарушить Конституцию... Прикольно»;

«А говорили это дело добровольное. А сейчас выяснилось, что принудительное»;

«Да сразу понятно было, что рано или поздно будет принудительно. То, что говорили, что не будет – чисто чтобы народ не паниковал. Даже пусть не прямо принудительно – так разными методами, типа ограничения для не привитых и подобного»;

«Геноцид русских набирает обороты»;

«Позорная власть, ничего нового»;

«Ну вот и накрылась медным тазом "добровольность" вакцинации...»;

«Получается Путин соврал про добровольную вакцинацию?»;

«К этому всё шло, обязательная вакцинация. Опять Путин наврал»;

«Так Путин же сказал, что не будет обязательной вакцинации!! Опять обманул?» – возмущаются в комментариях россияне.