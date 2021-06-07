"Вакцинация станет обязательной": россияне "расшифровали" слова Володина о прививках

Представители властей на самых разных уровнях ранее неоднократно сетовали на недостаточно высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. К примеру, мэр столицы Сергей Собянин, высказываясь по этому поводу, выглядел особенно раздосадованным, упрекая москвичей в нежелании поставить спасительный укол, несмотря на те титанические усилия, которые прилагает столичная администрация.

Разумеется, на этом фоне появились и первые осторожные разговоры о том, не могут ли в будущем в стране ввести обязательную вакцинацию от Covid-19. Нечто подобное, к примеру, допускал экс-премьер Медведев, подчеркивая, что подобная норма может быть применена не ко всем, а к отдельным категориям граждан. С тех пор этот вопрос фактически повис в воздухе, не желая «выветриваться» из него никакими другими ветрами, коих в повестке на самом деле достаточно.

А подозрения россиян о том, что нечто подобное власти рано или поздно попробуют реализовать на практике, начали подтверждаться с появлением инициативы о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

На этом фоне критики в буквальном смысле вскипели, а спикеру государственной думы Вячеславу Володину пришлось оправдываться. По его словам, включение вакцинации в календарь не предполагает обязательного порядка вкалывания препарата. Володин также отдельно подчеркнул, что прививка для россиян будет бесплатной.

– По этому вопросу поступает много обращений. Люди переживают, что вакцинация станет обязательной. Я изучил документ и могу сказать, что это не так. Не нужно тратить энергию и силы, пытаясь препятствовать законопроекту, – попросил председатель нижней палаты парламента.

Между тем россияне в социальных сетях, словно ждали подобных высказываний, а потому сразу после выступления Володина вступили и они:

«Люди не хотят прививаться, потому что не верят Путину и власти. Это отторжение народа от грязи и лжи. Вот результат».

«То есть президент сказал, что вакцинация от Короны будет добровольной и точка, а всякие Володины в обход президента начинают выдвигать своё мнение. Это вообще как?»

«Ну, если про это начали говорить, значит, не сегодня завтра вакцинация станет обязательной, посмотрите».

«Люди не верят этой власти, пропаганде. Это переносится и на вакцинацию. Что тут понимать то», – пишут пользователи.

Разумеется, есть и те, кто выступает за вакцинацию в любом из ее видов, в том числе обязательном, хотя бы для тех, кому подобное положено в рамках особенностей профессии: