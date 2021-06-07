Глава Минздрава: Смертность в половине регионов вышла на доковидный уровень

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более чем в половине регионов России уровень смертности упал до рекордного минимума, сравнимого с началом 2020 года, когда коронавирус ещё не затронул Россию.

«Сегодня более половины регионов снизили [показатели по смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год - в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию», — приводит словам главы Минздрава ТАСС.

Пытаясь объяснить это, он ничего не сказал отдельно про вакцинацию от коронавируса, отметив лишь «мероприятия по массовой профилактике» ковида, а второй причиной снижения смертности назвал диспансеризации. Мурашко отметил, что новые болезни при диспансеризациях выявляют у порядка 15% граждан. По его словам, тяжелые инфекции и хронические заболевания увеличивают риск смертности, поэтому людям с ними следует пойти ко врачу: «Мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения».

В разговоре с РИА Новости Мурашко также заявил, что на одну дозу вакцины «Спутник V» государство с учетом стоимости доставки и хранения тратит порядка 900 рублей.