В Госдуме высказались о возможном ограничении прав непривитых россиян

В последнее время в российской повестке активно муссируется тема о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса. Тревожные симптомы подобного сценария проявлялись и ранее, например, в риторике высокопоставленных представителей власти, неоднократно сетовавших на то, что, несмотря на наличие сразу трех зарегистрированных отечественных вакцин и широкую сеть пунктов вакцинации, темпы иммунизации в стране остаются на довольно низком уровне.

Позднее экс-премьер Медведев даже допустил возможное введение обязательных требований по вакцинации для отдельных категорий граждан, а мэр Москвы Собянин выступил с инициативой о создании в столичных кафе и ресторанах специальных зон для привитых. На этом фоне в обществе начали ходить слухи о том, что даже если власти не решатся на введение пугающей многих «обязаловки», они все равно придумают механизм, чтобы вынудить население активнее принимать соответствующие препараты. К примеру, могут ограничить в правах тех россиян, кто отказался от вакцины. В Госдуме не так давно даже прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Ограничивать права людей, которые отказываются привиться от коронавирусной инфекции или от других видов заболеваний, на законодательном уровне попросту невозможно. С таким заявлением на пресс-конференции в Екатеринбурге выступил глава думского комитета по законотворчеству и государственному строительству, депутат Павел Крашенинников.

Парламентарий объяснил, что ограничить права граждан, согласно действующему российскому законодательству, можно лишь одним путем – в судебном порядке. Кроме того, Крашенинников напомнил, что вакцинация граждан России ведется на добровольных основаниях, а для попадания на культурные и другие массовые мероприятия для населения будут действовать ранее введенные «естественные ограничения».

Таким образом политик отреагировал на вопрос журналистов о том, могут ли отечественные законодатели в будущем ограничить в правах граждан, не поставивших себе прививки от COVID-19.