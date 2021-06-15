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Ожидание встречи, кредиты на долги, имитация вакцинации. Главное к утру 16 июня

Встреча в Женеве, "черный рынок" ковид-сертификатов, рост цен и кредиты в МФО на выплату долгов. Главное к началу среды

Фото: Место встречи Путина и Байдена на вилле Ла-Гранж // Фото: Facebook МИД РФ

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает российским банкам информировать другие страны о клиентах и их операциях. Предложение включено в текст закона об ответе на действия «недружественных» государств. Список таких стран был создан недавно, в него входят только США и Чехия.

Центробанк предупреждает, что инфляция в России вернется к целевому уровню в 4% лишь к второй половине 2022 года, пишет The Bell. Сейчас в среднем по стране инфляция превышает 6%. В отдельных регионах она даже выше, к примеру, в Калмыкии, Хакасии и Дагестане инфляция составляет более 8%.

Порядка 15% заемщиков обращаются за займами в МФО ради выплаты своих долгов, в том числе кредитных, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Робот займер». 22,5% берут микрокредиты ради срочного ремонта, 18% — чтобы заплатить за лекарства, 15% — ради покупки техники и мебели, а ещё 15% — чтобы помочь близким. Речь идет о займах от 10 до 100 тысяч рублей.

Запустить свои кредитные продукты планирует и «Яндекс», пишет РБК со ссылкой на банк ВТБ. Подробности компания пока не раскрывает, но новелла запланирована уже на третий квартал 2021 года.

В Нью-Йорке (США) хотя бы одну дозу вакцины получили 70% взрослого населения. В связи с этим в городе решено отказаться ото всех ковидных ограничений, передает Reuters. Впрочем, отдельные базовые нормы сохраняться для медучреждений и общественного транспорта. Как пишет ТАСС, в честь отмены ограничений в Нью-Йорке устроили 20-минутный салют.

Тем временем в России придумывают новые способы вакцинации избежать: как пишет издание Baza, в РФ появился «черный рынок» вакцинных сертификатов. Мошенники в интернете предлагают купить сертификат о вакцинации за 10-20 тысяч рублей, после чего соответствующие отметки появляются на Госуслугах (корреспондент издания этом убедился). Утверждается, что имена фиктивно вакцинировавшихся попадают и в федеральный реестр, доступ к которому имеет Минздрав. Гипотетически о возможности «привить» человека на Госуслугах по паспортным данным без реальной вакцинации говорили и раньше, однако подобных инцидентов зафиксировано не было.

МИД Германии фиксирует всплеск активности «киберагентов» России перед выборами в Бундестаг. К таким выводам приходят в закрытом отчете ведомства, доступ к которому получили журналисты ARD. В МИД ФРГ хакерские атаки России оценивают как «серьезную угрозу»: злоумышленники занимаются подбором паролей для получения данных и могут использовать их для кампании дезинформации перед выборами. Отмечается, что на «потерю доверия к институтам» работает российский госканал Russia Today. Об угрозах кампаний дезинформации со стороны России ранее не раз заявляла канцлер Германии Ангела Меркель.

В Венгрии за несколько дней до голосования на выборах в парламент депутаты внесли поправки, запрещающие рассказывать в школах о гомосексуализме и гендерной идентичности. Также ограничена возможность заниматься половым просвещением. Среди лиц младше 18 лет предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и гендерной идентичности, а фильмы с ней — разрешить показывать по ТВ лишь с 22:00 до 05:00. Об этом сообщает Hungary Today.

Идет подготовка в сегодняшней встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. МИД РФ уже опубликовал фото площадки для встречи, а Белый дом выложил её расписание: сама встреча начнется в 14:25 по московскому времени, а её завершающая часть до пресс-конференции запланирована на 17:40. Журналистов позовут на две отдельные пресс-конференции лидеров к 23:00.

Впрочем, готовятся к встрече не только дипломаты: в Женеве, где на вилле Ла-Гранж произойдет диалог двух лидеров, вечером 15 июня устроили небольшой митинг в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас сидит в колонии, обратил внимание телеканал «Дождь». Несколько десятков демонстрантов также высказывались против Владимира Путина и выражали поддержку Украине и демократической оппозиции Беларуси.

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