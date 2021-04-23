ЦБ вновь поднял ключевую ставку сразу на 0,5% на фоне рекордной инфляции

Банк России сообщил, что поднимает ключевую ставку с 5% до 5,5%, то есть сразу на 0,5 п. п., хотя обычно изменения происходят более плавно — на 0,25 п. п. В последний раз, в конце апреля, ЦБ также резко поднял ставку с 4,5% до 5%.

Увеличение ставки определяется значительно возросшим показателем инфляции. Как ранее писал Sobesednik.ru, в мае 2021 года (к маю 2020 года) она составила 6,02% — это рекордный показатель с октября 2016 года, причем на продукты питания она в этом месяце была ещё выше — 7,4%.

На этом фоне ЦБ также поднимает свой плановый годовой прогноз инфляции. В конце апреля он был увеличен на 0,5% с 4,7% до 5,2%, теперь же Центробанк пишет, что, по оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. «Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей.

На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — объясняют в регуляторе.

Кроме того, Центробанк отмечает тенденцию к повышению ставок по депозитам, что позволит «защитить покупательную способность сбережений [населения] и обеспечит сбалансированный рост кредитования».