Рост ставок в банках и цен в спортзалах, постматы в подъеъезде. Главное к 31 мая

Семь из 20 российских банков в мае повысили ставку по ипотеке на суммы до 1,5%, сообщает «КоммерсантЪ». Эксперты считают, что это общий тренд и число таких банков будет расти. Связано это и с ростом инфляции и соответствующим ростом ставок по вкладам, которые в топ-10 банков с марта увеличились почти на 0,5%.

Как отмечает VTimes (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), рост банковских вкладов за апрель составил 3,4%. Крупные банки говорят, что россияне всё больше пользуются депозитами на фоне роста ставок и продолжают пополнять накопительные счета. Вклады по ним становятся всё выгоднее: в июне повысить ставки по ним намерен ряд кредитных организаций. «Сейчас самый популярный банковский сберегательный продукт — это накопительный счет, где есть доходность, но нет ограничений по снятию и пополнению. Вклады клиенты используют, чтобы копить на фиксированный срок», — поясняют изданию в Райффайзенбанке.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии считает, что к концу года стоимость услуг спортзалов и фитнес-центров вырастет на 7-10% из-за возросших издержек. Однако специалисты спешат не согласиться с союзом: цены уже выросли в среднем на 15%, а за 2021 год стоимость в сумме вырастет на 25-30%, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт объяснил это тем, что на 20% выросли расходы из-за необходимости погашать кредиты, взятые во время пандемии.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов в разговоре с РБК предположил, что в ближайшее время компания может начать пилотное использование мини-постматов в многоквартирных домах. Они со временем могут заменить обычные почтовые ящики. Он поясняет, что это упростит доставку покупок на дом, что позволит, к примеру, не согласовывать с курьером её время, хотя тут есть и ряд проблем — сложно физически установить столько аппаратов, чтобы хватало всем жильцам: «Но это жизнеспособный продукт, доставка будет двигаться ближе к клиенту, будет все больше бесконтактной и в удобное для него время. Шли мимо с работы, открыли, получили».

Возможность выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где должен появиться и Владимир Путин, может обойтись в 960 тысяч рублей. О том, что такую сумму ей назвали в письме от советника президента Антона Кобякова, сообщила основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. После продажи доли в бизнесе она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. От предложения предпринимательница решила отказаться:

«Билет на форум для общественного (читай без зарплаты) омбудсмена по МАЛОМУ бизнесу — 900 тысяч, прикиньте как им кажется что мы зарабатываем», — пишет бизнесмен в своем Facebook (орфография и пунктуация сохранены).

Сотрудница телеканала RT и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина потребовала наградить сотрудника ДПС, который случайно застрели безоружного 19-летнего юношу, вступившегося за друга. Напомним, что тот попытался не дать полиции увести приятеля в машину, тогда полицейский зачем-то достал оружие и как следствие случайно выстрелил ему в голову, находясь при этом сзади. «Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас, — пишет кандидат в депутаты в своем Telegram-канале. — Налицо [была] угроза жизни и здоровью сотрудника полиции. (...) Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет».

Гражданин Российской Федерации Егор Дудников предварительно арестован в Беларуси на два месяца, сообщила его мать «РИА Новости». Ранее выяснилось, что молодой человек с 5 мая находится в СИЗО КГБ, адвоката к нему не пускали как минимум две недели. Как сообщает русская служба «Би-би-си», Дудникову вменяют озвучивание роликов оппозиции, за что ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Тем временем глава МИД Беларуси заявляет, что в августе прошлого года «отдельные российские олигархи, или бывшие российские олигархи» пытались устроить провокации во время президентских выборов в Беларуси. Об этом им якобы сообщали российские спецслужбы: «Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов». Напомним, что до выборов Лукашенко винил в протестных настроениях Москву, а после решил начать обвинять в них Запад.

Датские журналисты выяснили, что Агентство нацбезопасности США ранее прослушивало телефон канцлера Германии Ангелы Меркель и других политиков Германии, Франции, Швеции и Норвегии через датские интернет-кабели. Это было установлено в ходе расследования военной разведки Дании и изложено в их секретном докладе ещё в 2015 году. К журналистам его содержимое попало лишь сейчас, подлинность документа подтвердили различные не связанные между собоя источники. Комментируя расследование, официальные лица Швеции и Норвегии заверили, что относятся к информации серьезно.