В Новосибирске раненный сотрудником ДПС мужчина скончался в больнице

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела, вероятно, станет сотрудник ДПС, участвовавший в задержании нарушителей и выстреливший в одного из них, пишет «Интерфакс».

Минздрав Новосибирской области сообщил, что гражданин, получивший ранение, скончался в реанимации.

Инцидент произошел на 61-ом километре дороги Р-255. Как сообщает НГС, причиной для того, чтобы патруль потребовал от автовладельца остановить машину, стала тонировка автомобиля, не соответствующая установленным стандартам.

Но человек за рулем продолжил движение, из-за чего полицейские решили начать преследование. Авто остановилось у придорожной гостиницы. Трое человек выскочили из него, попытавшись сбежать от правоохранителей.

Одного гражданина полицейским удалось поймать, но двое двое других вернулись, чтобы вызволить его, оказав сопротивление сотрудникам ГИБДД. В результате один из служащих произвел выстрел. Утверждается, что выстрел был «непроизвольным».

В Сети опубликовано видео инцидента, где за кадром на сотрудника ГИБДД кричат, что он «потушил» задержанного, который валится на землю и истекает кровью. Уточняется, что погибшему было 19 лет.